HUS-pomo Sanna Marinille: Koronavirus on veruke

HUS-johtajan mielestä pääministerin koronavirusta koskeva tiedonanto ei ole totuudenmukainen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen arvostelee blogissaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) eduskunnalle torstaina koronaviruksesta antamaa lausuntoa. Lehtosen mukaan Marinin hallitus käyttää koronavirusta verukkeena sille, että menolisäysten ei enää tarvitse vastata valtion tulopohjaa.

Lehtonen pohjustaa, että pääministerin tiedonannossaan kertoma 8,9 miljoonan euron summa, jonka hallitus on talousarviossaan varannut vastaavien tilanteiden varalle, ei ole todenmukainen. Lehtosen mukaan hallituksen välittömästi käytettävissä oleva summa, joka ei vaadi lisätalousarviota, on vain 1,6 euroa jokaista suomalaista kohden.

– Tällä summalla pystyy kaikille suomalaisille hankkimaan kaksi litraa Pirkka-kevytmaitoa taikka hammastahnatuubin Tokmannilta, Lehtonen toteaa.

Hän ihmettelee myös pääministerin lausuntoa siitä, että Suomen varmuusvarastoissa olisi riittävästi suojavarusteita terveydenhuoltohenkilökunnalle. STM:n kansliapäällikön antaman tiedon mukaan kyseiset varusteet olisivat niiden käyttöpäivämerkintöjen mukaan vanhentuneet.

– Vaikka Marinin hallitus voi käyttää koronavirusta verukkeena sille, että menolisäysten ei tarvitse enää vastata valtion tulopohjaa, ei se kuitenkaan pääministerin ilmoituksen mukaan nyt kohdenna viruksen aiheuttamiin sairaanhoitokustannuksiin kuin 1,6 euroa asukasta kohden, Lehtonen täsmentää.

Hän korostaa, että vaikka tauti on vaarallisin vanhuksille, kuolleisuus on New England Journal of Medicine –lehden mukaan perusterveiden keski-ikäistenkin osalta noin yksi prosentti.

– On melko helppoa perustella äänestäjille, että koronaviruksen aiheuttaman taloustilanteen muutoksen takia ei ole mahdollista pitää kiinni hallitusneuvotteluissa sovituista budjettikehyksistä. Valitettavasti tämä ajattelumalli ei auta koronaviruspotilaita hoitavaa terveydenhuoltoa.