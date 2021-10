HUS kehottaa käyttämään yhä maskeja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajoitusten purkamisen ja epidemiatilanteen heikkenemisen vuoksi kasvomaskien käytön jatkaminen on sairaanhoitopiirin mukaan tärkeää.

Uudenmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä päätettiin hyväksyä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän laatima maskisuositus koskemaan koko Uuttamaata.

Epidemiatilanne Uudellamaalla on kääntynyt huonompaan suuntaan useissa kunnissa.

– Rajoitusten purkamisen myötä kasvomaskien merkitys koronavirusepidemian hallinnassa korostuu. On hyvä muistaa, että ne suojaavat myös muilta hengitystieinfektioilta. Kehotamme väestöä jatkamaan maskien käyttöä rokotussuojasta riippumatta joukkoliikenteessä, yleisissä sisätiloissa ja kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja tartuntariski on olemassa, sanoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä huomauttaa, että kasvomaskit ovat edullinen ja toimiva tapa suojata itsensä ja muut koronavirustartunnalta.

– Näyttää siltä, koronavirus kiertää keskuudessamme vielä pitkään ja joudumme sopeutumaan siihen, että epidemian kiihtymisvaiheita tulee jatkossakin, hän sanoo.