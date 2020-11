HUS: Jos aamulla on tukkoinen nenä, kannattaa käydä testissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Itä-Helsinki ja osa Espoosta täyttävät jo leviämisvaiheen kriteerit.

Viikoittaiset koronatartuntamäärät ovat lähteneet kasvuun Uudellamaalla. Tartuntoja todettiin viime viikolla noin 850 ja edellisellä viikolla noin 760.

– Tartunnat lisääntyvät, eikä vielä varsinaista laskua ole näkyvissä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa tänään perjantaina.

Uusimaa on tällä hetkellä vielä leviämisvaiheessa, vaikka otetuista näytteistä lähes kolme prosenttia on ollut viime viikkoina positiivisia. Yksi leviämisvaiheen kriteereistä on yli kahden prosentin rajan ylittyminen.

Uudenmaan kartalla tartuntojen määrää kuvaavat tummimmat alueet ovat Itä-Helsingissä ja Espoossa tietyissä postinumeroissa suurten ostoskeskusten ympärysalueilla ja radan varressa.

– Nämä alueet tiettyjen määritelmien mukaan jo täyttäisivät leviämisvaiheen kriteerit, Mäkijärvi totesi.

Koronatestiin hakeuduttava herkästi

Koronatestiin pääsee tällä hetkellä nopeasti ja tuloksen saa HUSin mukaan vuorokaudessa. Johtajaylilääkäri kehottaa hakeutumaan testiin herkästi lievimmistäkin oireista.

– Oire, joka aina tahtoo yllättää, on aamulla herätessä tukkoinen olo. Ei ole kunnon nuhaa eikä kunnon kurkkukipua eikä kuumetta, mutta tuntee, ettei ole kunnossa. Silloinkin kannattaa käydä testissä. Näissä tapauksissa on löytynyt positiivisia vastauksia, Mäkijärvi sanoi.

Muiksi mahdollisiksi koronaoireiksi Mäkijärvi listasi esimerkiksi ripulin tai vatsakivun, jos muita oireita ei ole.

