HUS-johtajan kuva: Heillä todetaan nyt koronaa

Nuoret aikuiset eivät hakeudu koronatesteihin muiden ikäluokkien tapaan.

Positiiviset koronatartunnat painottuvat Suomessa tällä hetkellä 16-30-vuotiaisiin nuoriin ja aikuisiin, ilmenee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja, työoikeuden professori Lasse Lehtosen jakamasta kuvasta.

Kuvassa (alla) on merkitty sinisellä positiivisten koronatestien osuus ikävuosittain ja taustalla harmaalla testattujen määrä. Kuvan mukaan 1. elokuuta ja 9. syyskuuta välisenä aikana eniten positiivisia tartuntoja on todettu 19-vuotiailla. Heidän osuutensa tartunnoista on 15.

Tämän lisäksi eniten tartuntoja on 26-vuotiailla, 12 kappaletta. 11 tartuntaa on todettu 21-vuotiailla ja 16-vuotiailla.

– Moni on ollut kiinnostunut testattujen ikäjakaumasta. Ohessa HUSin koronainfon 11.9. kuva HUSLABin koronatesteistä 1.8.-9.9. Päiväkoti-ikäisistä ei tapauksia paljoa löydy laajasta testauksesta huolimatta, vaan positiiviset painottuvat 16-30-vuotiaisiin #covid19 #HUS, Lasse Lehtonen kertoo Twitterissä.

Suomen alueellisia koronatilastoja ja testauslukuja keräävä tietoturvayhtiö F-Securen Markku Hänninen huomauttaa, että trendi jäljittelee muun Euroopan tautitilastoja. Nuoret ja nuoret aikuiset käyttäytyvät testauksen suhteen hänen mukaansa kuitenkin eri lailla kuin muut ikäluokat.

– Suomessa, kuten koko Euroopassa, elo-syyskuun tartunnat painottuvat 15-24 -vuotiaisiin, mutta he käyvät testeissä vähemmän kuin lapset tai vähän vanhemmat aikuiset, Hänninen huomauttaa.

Myös lääkärit ovat aiemmin esittäneet huolensa koronan leviämisestä nuorten aikuisten keskuudessa. Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden vastaavan lääkäri Ilkka Käsmä arvioi aiemmin tällä viikolla, että syy voi löytyä ainakin juhlimisesta.

– Ja hehän käyttäytyvät nyt kovin vallattomasti ja vastuuttomasti. Hirvittää, kun nuoret tuolla rilluttelevat ja levittävät tautia, Käsmä totesi aiemmin.

Nyt tuli uutta tietoa. Positiivisten osuus on suurimmillaan arviolta 15-25 -vuotiaiden keskuudessa. HUS-alue.

