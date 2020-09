HUS-johtajan karu korona-arvio: Pari viikkoa ollaan jo myöhässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lasse Lehtonen haluaa baareihin öiset aukiolorajoitukset jo tulevaksi viikonlopuksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on jakanut Twitterissä Latvian koronatilanteesta kertovan uutisen. Sen mukaan korona on Latviassa pysynyt kurissa, koska maa on toiminut ennaltaehkäisevästi viruksen hillitsemisessä.

Lehtonen vastaa ihmettelyihin siitä, miksei Suomessa olla jo elo- ja syyskuussa toimittu järeämmin viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Hän on itse aiemmin toivonut rajoituksia yölliseen anniskeluun, koska korona-altistuksia on viime viikkoina todettu muun muassa ravintoloissa.

− Pari viikkoa ollaan myöhässä. Yökerhojen ja baarien öiset aukiolorajoitukset olisi tarpeen saada jo ensi viikonlopuksi. HUS-alueen tartunnat ovat kaksinkertaistuneet viime viikkoon verrattuna, Lehtonen sanoo.

Hän on aiemmin todennut olevan keskeistä, että koronaepidemian hoidossa osataan oikea-aikaisesti puuttua niihin paikkoihin, joissa tartunnat leviävät. Tällaisia paikkoja Suomessa ovat nyt Lehtosen mukaan ravintolat yöaikaan.

THL tiedotti torstaina uudesta maskisuosituksesta, joka koskee tilannetta, jossa epidemia on päässyt kiihtymis- tai leviämisevaiheeseen. STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi torstaina tiedotustilaisuudessa Suomen koronatilanteen olevan ihan kiihtymisvaiheen rajoilla.

STM:n ja THL:n mukaan nuorten aikuisten osuus tartunnoissa on syksyllä korostunut, ja tartuntaryppäitä on lähtenyt liikkeelle erityisesti vapaa-ajan toiminnoissa, kuten ravintoloissa ja opiskelijajuhlissa.

