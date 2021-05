HUS-johtaja Ylelle: Tartunnat voivat jopa lisääntyä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nyt näyttää siltä, että tartuntamäärät ovat tasaantuneet, eli niiden lasku ei enää jatku.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen pitää Ylen uutisissa mahdollisena, että tällaiselle tasolle myös jäädään tai että tartunnat jopa lisääntyvät, ennen kuin myös nuorempaa väestöä saadaan rokotettua.

Hänen mukaansa rokottamattoman väestön toiminnalla on nyt suuri merkitys siihen, lähteekö koronavirustartuntojen määrä Suomessa laskuun vai nousuun.

– Nyt näyttää siltä, että tartuntamäärät ovat tasaantuneet, eli niiden lasku ei enää jatku. Voimakkaaseen nousuun ei kuitenkaan olla lähdetty.

Infektioylilääkäri ei kuitenkaan pidä mahdottomana, että käyrät voisivat vielä kääntyä ylöspäin, sillä nuoremmat ikäluokat on vielä pitkälti rokottamatta.

– Vapun jälkeisellä viikolla on ollut paljon yksityisjuhlia, joissa tartuntoja on syntynyt. Ihmiset ovat löysänneet, kun on puhuttu tilanteen paranemisesta.

Järvinen ei kuitenkaan usko, että sairaalapotilaiden määrä voi enää nousta merkittävästi, sillä vanhemmat ikäryhmät on jo rokotettu kattavasti.