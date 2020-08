HUS-johtaja Ylelle: Koronatilanne voi kärjistyä lähiviikkoina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epidemiatilanteen muutoksen taustalla on ihmisten lisääntynyt liikkuminen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen arvioi koronaviruksen toisen aallon alkaneen jo Suomessa.

– Se käynnistyi heinäkuun ensimmäisen viikon jälkeen. Siihen asti tartunnat laskivat tasaisesti, ja sen jälkeen tartunnat ovat tasaisesti nousseet, Tuominen sanoi Ylen A-Studiossa.

Epidemiatilanteen heikentymisen taustalla on ihmisten lisääntynyt liikkuminen. HUS-johtajan mukaan infektioiden määrä tulee kiihtymään, jos tilanteeseen ei tule muutosta.

– Ennusteeni on, että jos me jatkamme samalla tavalla, silloin meillä on ongelma käsissämme jo kuukauden kuluessa, Juha Tuominen sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) totesi A-Studiossa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL selvittää vielä yksityiskohtia kasvomaskeista annettavaa suositusta varten.

Ministeri kehotti antamaan THL:lle työrauhan ”muutamaksi päiväksi”, jotta linjauksen yksityiskohdat saadaan hiottua. Maskisuosituksesta tiedotetaan lisää torstaina.