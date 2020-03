HUS-johtaja varoittaa: Uudestamaasta uhkaa tulla Suomen Lombardia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lasse Lehtonen kehottaa ottamaan rajoitukset todesta.

– Hesassa pitää pistää baarit kiinni ja ottaa rajoitukset todesta. Uudestamaasta on muuten tulossa Suomen Lombardia, HUS:n diagnostiikkajohtaja ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen tviittaa.

Koronavirus on runnellut Italiassa pahiten juuri Lombardiaa. Terveydenhoito on paikoin ylikuormittunut siellä todella pahasti ja sairaaloissa on pahimmillaan jouduttu turvautumaan sota- tai katastrofitilanteen kaltaiseen triageen eli potilasluokitteluun. Sillä tarkoitetaan käytännössä hoidon kiireellisyyden tarpeen arviointia – siis esimerkiksi sitä, kuka kriitisistä potilaista saa hengityskoneen ja kuka ei.

Lombardia sulki perjantaina kaikki puistot ja kielsi turhan ulkona liikkumisen kaukana kotoa. Esimerkiksi lenkillekään ei enää saa lähteä.

Italiassa menehtyi lauantaina koronaan 793 ihmistä. Se on enemmän kuin yhtenäkään aiempana päivänä. Virukseen oli lauantaina kuollut yhteensä 4 825 ihmistä, joista yli 3 000 Lombardiassa.

Lehtonen ryöpyttää toisessa tviitissään Suomen koronatoimia.

– Suoraan sanoen: kokoontumiskielto tuli 2 viikkoa myöhässä ja rajojen sulkeminen taas vaarantaa huoltovarmuuden… Kuka näitä rajoituksia oikein tuunaa.

Hän viittaa Ilta-Sanomien juttuun, jossa kerrotaan naistenpäivän konsertin koronatartuntojan jäljittämisestä.

– Kriittiset tavarat ja esim. lääkintälaitteiden huoltomiehet eivät pääse maahan, mutta epidemia-alueilta lennätetään satoja suomalaisia kotiin ilman karanteenia, Lehtonen jatkaa.