HUS-johtaja US:lle: Teholla on nuoriakin potilaita – ”kuumat alueet” löydettävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokotteiden kohdentaminen vähentäisi merkittävästi tehohoidon tarvetta.

Koronarokotusten alueellista painottamista on perusteltu erityisesti sairaalahoidon kapasiteetin helpottamisella. Epidemian rauhoittuminen tarkoittaisi, että uusia rajoitustoimia voitaisiin välttää tai niitä voitaisiin purkaa aiemmin.

HUSin kehittämisjohtaja Visa Honkanen sanoo Uudelle Suomelle, että tällä hetkellä puolet tehohoidossa olevista potilaista on yli 60-vuotiaita. Rokotusten on todettu suojaavan lähes täydellisesti koronan aiheuttamalta vakavalta taudinkuvalta.

– Jos siis yli 60-vuotias väestö saataisiin rokotetuksi korkean esiintyvyyden alueilla, se leikkaisi tehohoidon potilasmäärästä puolet, Honkanen sanoo.

Uudellamaalla yli 60-vuotiaiden ikäryhmästä on vielä rokottamatta noin 100 000 henkilöä.

– Ja jos lisäksi osattaisiin hakea kuumat alueet, joilla tartuntoja on kaikkein eniten, lukua saataisiin vielä alaspäin. Se, että tehohoitopotilaista 50 prosenttia on yli 60-vuotiaita, tarkoittaa, että on nuoriakin potilaita, Visa Honkanen sanoo.

– He tulevat pääosin suuren esiintyvyyden alueilta. Jos sinne vielä pystyttäisiin kohdentamaan rokotteita, tulos olisi parempi. Se on merkittävän hyvä tapa säätää epidemian termostaattia alaspäin, Honkanen jatkaa.