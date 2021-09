HUS-johtaja Talsalle: ”Nyt on hyvä hetki lähteä reissuun”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan Euroopassa saa nyt matkailla melko normaalisti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan suomalaiset välttelevät ulkomaanmatkustamista tässä vaiheessa jo turhaan. Lehtosen mukaan nyt on itseasiassa erityisen hyvä hetki lähteä reissuun. Asiasta uutisoi Taloussanomat.

– Jos on terve ja koronapassi löytyy, voi hyvin matkustaa ainakin Euroopassa. Täysrokotussarja antaa itselle hyvän suojan vakavaa tautia vastaan ja pienentää tartunnan riskiä. Minun mielestäni saa elää aika lailla normaalisti, Lehtonen kertoo.

Lehtonen muistuttaa, että maailmassa on kuitenkin paikkoja, joita on edelleen syytä välttää tautitilanteen tai karanteenimääräysten vuoksi. Terve järki on aina hyvä pitää mukana ulkomailla matkaillessa – eihän esimerkiksi pilaantuneeseen ruokaankaan tarvitse koskea, vaikka hepatiittirokote olisikin.

HUS-johtajan mukaan koronatilanne saattaa yhä muuttua, joten itseasiassa reissaamisen mahdollisuutta kannattaisikin nyt hyödyttää.

– Jos on kakkospiikki saatu lähiaikoina, sanoisin melkein niin päin kannattaa nimenomaan hyödyntää suojaa nyt. Pahasti pelkään, että kolmas piikki tarvitaan enemmin tai myöhemmin.