HUS-johtaja: Rokotevastaiset eivät sovi potilastyöhön

Rokotuskattavuus on jäänyt riittämättömäksi vanhusten hoivassa työskentelevien lähihoitajien osalta.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen painottaa, että kaikilla suomalaisilla tulee olla oikeus turvalliseen hoivaan. Hän viittaa keskusteluun sote-alan ammattilaisille mahdollisesti tulevista pakollisista koronavirusrokotteista.

Tällä hetkellä hoitoalan koulutettujen ammattilaisten eli lääkärien ja sairaanhoitajien rokotuskattavuus on hyvin korkea eli esimerkiksi HUS-alueella yli 95 prosenttia. Vanhusten hoivassa työskentelevien lähihoitajien tilannetta on pidetty haastavana, sillä ryhmän rokotuskattavuus on jäänyt Lehtosen mukaan usein liian alhaiseksi.

– Vanhukset kuuluvat koronan riskiryhmiin. Minusta pitkän työuran tehneillä ja veronsa maksaneilla suomalaisilla on oikeus turvalliseen hoivaan rokotusvastaisesta uhoilusta huolimatta. Työnantajalla tulee olla oikeus varmistaa henkilöstön rokotussuoja, Lasse Lehtonen kirjoittaa Twitterissä.

Hän kertoo olevansa samaa mieltä professori Eija Kalson kanssa siitä, etteivät vakaumukselliset rokotevastaiset henkilöt sovellu potilastyöhön. Lasse Lehtosen mukaan kyseiset henkilöt voivat tartuttaa infektion ja jakaa tutkitun tiedon vastaista informaatiota potilailleen.

Eija Kalso ihmetteli marraskuun alussa Lääkärilehden kolumnissa, tulisiko vanhuksen kuolema hyväksyä, jotta rokottamattoman hoitajan ”eriävän mielipiteen yhteiskunnallisesti merkittävä voimavara” pääsisi toteutumaan.

– Maassamme on kehittynyt vaarallinen ristiriita yhteiskunnan tarjoaman tuen ja yksilön oikeuksien välille. Demokraattinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta turvaa kaikille perusoikeudet ja yhteiskunnan yhteisillä verovaroilla maksetun koulutuksen ja terveydenhuollon sekä paljon muita tukia. Kun yhteiskunta maksaa lähes kaiken, on huomio keskittynyt viime vuosina yksilöön, Kalso arvioi.

– Viime vuosikymmenet ovat opettaneet meitä minä-kulttuuriin, jossa kysytään mitä yhteiskunta voi tehdä minun hyväkseni. Nyt olisi aika alkaa kysyä, mitä minä voin tehdä yhteiskunnan hyväksi, muutakin kuin maksaa veroja vuotavaan tynnyriin.

Yhdyn arvostamani prof. Eija Kalson käsityksiin myös siinä, että vakaumukselliset rokotevastaiset henkilöt eivät sovellu potilastyöhön, koska he voivat paitsi tartuttaa infektion, myös jakaa tutkitun tiedon vastaista informaatiota potilailleenhttps://t.co/l20Zz6utcn — Lasse Lehtonen (@lasleh) November 12, 2021

Pia Kopra pelkää koronarokotusten vievän hoitajat alalta. Minä olen tähän asti luullut, että syynä hoitajien alan vaihtoon on liian pieni palkka esim. Hgin elinkustannuksiin nähden ja kovin iso työkuorma @PiaKopra #hoitohenkilöstö #palkat @Tehy_ry https://t.co/eaBT5WZZXM — Lasse Lehtonen (@lasleh) November 12, 2021