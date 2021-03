HUS-johtaja rajojen testauksesta: Tässä on epäonnistuttu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lasse Lehtosen mukaan valtiovalta on jättänyt rajatestauksen vastuunjaon epäselväksi.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen pitää rajalla tehtävän koronatestauksen tilannetta sekavana.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kertoi viime perjantaina määräävänsä alueen kuntia järjestämään rajanylityspaikoille terveystarkastuksen.

– Kaikilla rajanylityspaikoilla jokaisen maahantulijan edellytetään osallistuvan koronatestiin, ellei henkilöllä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä. Aluehallintovirasto voi kunnan aloitteesta tarvittaessa päättää, että terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista, tiedotteessa todettiin.

Helsingin kaupungilta kuitenkin todettiin Ilta-Sanomille, ettei matkustajille tehdä pakkotestausta. Kyseessä olisi vain ”terveystarkastusmahdollisuuden järjestäminen”.

Lasse Lehtonen huomauttaa, että kunnat voivat olla mukana testauksen järjestämisessä, mutta ne eivät ole varsinaisia rajanvalvontaviranomaisia. Matkustajilta on myös vaadittu negatiivista testitodistusta laivayhtiöiden ja lentoasemalla Finnairin toimesta.

– Suomen valtio ei ole onnistunut saamaan aikaan sellaista lainsäädäntöä, että valtiovallan toimesta maahantulijaa edellytettäisiin testauttamaan itsensä lähtömaassa, Lehtonen sanoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa yhtiöiden toiminta on helpottanut tilannetta huomattavasti. Haasteena on, että esimerkiksi lentoyhtiöillä on vaihtelevia käytäntöjä.

– Finnairin osalta voi olla huolissaan siitä, että jos yksi lentoyhtiö tällaista tekee, niin muut saavat kilpailuedun. Maarajat ovat puolestaan vaikeita, sillä siellä ei ole vastaavaan tapaan liikennöitsijöitä, Lasse Lehtonen sanoo.

Junaliikenteessä VR voi toteuttaa samantyyppisiä käytäntöjä, kun matkustajaliikenne Venäjälle jälleen aukeaa. Tämän suhteen on herännyt epäilyjä siitä, kuinka totuudenmukaisia Venäjältä hankitut testitodistukset ovat.

Lehtosen mukaan ”tilkkutäkkimäinen asetelma” luo riskin kikkailusta, jossa testejä voisi välttää käyttämällä tiettyä matkanjärjestäjää tai ylittämällä rajan tietyltä alueelta.

Hämmennys satamien testauksesta toi sekavan tilanteen jälleen julkisuuteen.

– Kunnat ovat sanoneet, etteivät avit ole määränneet asiasta. Ja avit ovat sanoneet, etteivät kunnat pyydä velvoittavaa määräystä. Ja valtiovalta on jättänyt vähän avoimeksi tämän vastuutuksen, Lasse Lehtonen sanoo.

