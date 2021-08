HUS-johtaja: Nuorin koronapotilas Uudellamaalla 19-vuotias

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Positiivisten testien osuus on noussut seitsemään prosenttiin 7-15-vuotiaiden keskuudessa.

Uudellamaalla nuorin sairaalahoitoa saanut koronapotilas on ollut 19-vuotias, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo.

Sosiaali- ja terveys­ministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat ennustetaneet uusien teho­hoito­jaksojen määrän kaksin­kertaistuvan. Teho­hoito­lääkärit Matti Reinikainen ja Stepani Bendel varoittivat niin ikään lauantaina Helsingin Sanomilla tehohoitoon joutuvien potilaiden määrän kasvusta ja lepsusta suhtautumisesta tapausmäärien kasvuun.

Lehtonen jakaa asiantuntijoiden huolen. Hän huomauttaa, että lapsetkin voivat sairastua pitkään koronaan eli long covidiin, jonka oireet voivat kestää viikkoja.

– Valitettavasti sairaalaan joutuvien potilaiden määrä kasvaa, kun tartunnat yleistyvät. Siitä olemme kaikki nyt kovin huolissamme, Lasse Lehtonen toteaa viestintäpalvelu Twitterissä.

– Omiakin kokemuksia Suomesta jo melkoisesti on, kun alle 18-vuotiaita viim. 1,5 vuoden aikana saanut koronatartunnan HUS-alueella jo yli 12000. Vakavat tautitapaukset olleet hyvin harvinaisia.

HUS-johtajan mukaan Uudenmaan alueella ei ole ollut vielä yhtään lasta sairaalahoidossa. Hän toteaa, että ainakaan Suomen sairaaloissa deltan aiheuttama covid-tauti ei poikkea aiemmasta.

Positiivisten näytteiden osuus on kuitenkin nuorten keskuudessa suuri.

– Eivät ainakaan HUS-alueella lapset ole sairaalaan joutuneet, vaikka viime viikkoina todettuja (ilmeisiä deltavariantin aiheuttamia) tartuntoja on HUS-alueella esim. 7-15 vuotiailla ollut 10-20 kpl päivässä. Nuorin sairaalapotilas on ollut 19-vuotias, Lehtonen sanoo.

– 7-15 vuotiaita on arkipäivisin näytteenotossa nyt n. 500 ja positiivisten osuus on ollut viime päivinä n. 7 % eli yli 30 lasta/pvä. Sairaalaan heistä on päätynyt (ad 6.8.) nolla kappaletta.

Omiakin kokemuksia Suomesta jo melkoisesti on, kun alle 18-vuotiaita viim. 1,5 vuoden aikana saanut koronatartunnan HUS-alueella jo yli 12000. Vakavat tautitapaukset olleet hyvin harvinaisia. Toki monenlaista pelottelua ja trollausta tälläkin asialla tehdään #covid19 #lapset #HUS — Lasse Lehtonen (@lasleh) August 7, 2021