HUS-johtaja: Muutokset koronan tartuttavuudessa voivat olla vakavia

Sairaanhoitopiirin johtajan mukaan somaliyhteisön tautiryvästymä on merkittävä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen katsoo, että maahanmuuttajayhteisöjen koronatartuntojen leviämisen estämiseksi säädetyt toimenpiteet eivät ole osoittautuneet riittäviksi.

Helsingin kaupunki tiedotti tiistaina, että somalinkielisillä on todettu tähän mennessä lähes 200 koronatartuntaa. Käytännössä 1,8 prosentilla somalinkielisestä väestöstä on todettu koronatartunta, kun keskimäärin helsinkiläisten keskuudessa vastaava luku on 0,2 prosenttia.

Tuomisen mukaan ensimmäisiä viitteitä koronaviruksen leviämisestä maahanmuuttajayhteisöjen keskuuteen saatiin käytännön lääkäreiltä ja hoitavilta henkilöiltä, sairaanhoitajilta ja muilta hoitoon osallistuvilta. Jo tuolloin viruksen leviämiseen pyrittiin HUS-johtajan mukaan puuttumaan lisäämällä viestintää, esimerkiksi videoiden ja tiedotteiden muodossa sekä myös tekemällä lisää yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa.

– Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole osoittautuneet riittäviksi. Meidän on pystyttävä kääntämään tämä kehitys, Juha Tuominen sanoi Helsingin kaupungin tiedotustilaisuudessa tiistaina.

HUS-johtajan mukaan tämän kaltaiset muutokset tartuntaketjun tartuttavuudesta ”voivat olla kuitenkin olla vakavia, ja on tärkeää, että saamme kaikki erityiset poikkeamat kiinni”. Tilastojen valossa koronatartuntoja on somalinkielisten keskuudessa yhdeksän kertaa enemmän kuin helsinkiläisillä keskimäärin.

– Somaliyhteisön tautiryvästymä on niin merkittävä asia, että siihen tulee meidän löytää kaikki tarvittavat keinot. Tämä vaatii meiltä tehostettuja toimenpiteitä, viestintää, mutta erityisen tärkeää on huolehtia niistä ohjeista, joita kaikille on annettu. Tartunnan saaneen ja sille alistuneen tulee eristää itsensä, ja sen täytyy toteutua juuri niin kuin on ohjeistettu. Siitä ei ole syytä poiketa, sillä kaikki siitä poikkeamiset lisäävät tartunnan leviämisen riskiä, Tuominen sanoi.

– Nämä kaikki seikat yhdessä sen kanssa, että meillä on vielä pitkä tie taivallettavana epidemian kanssa, johtivat siihen, että katsoimme selkeimmäksi ja parhaimmaksi nostaa tämä asia esille yhdessä Helsingin kaupungin kanssa tiedettäväksi.