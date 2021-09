HUS-johtaja MTV:lle: Tämä unohtui hallituksen strategiassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HUSin diagnostiikkajohtaja on huolissaan siitä, miten jatkossa koronatestausta tehdään, jos se ajetaan alas.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toteaa MTV:n Uutisille, että testauksessa on kiinni suurihenkilöstöresurssi ja jos testaussysteemi ajetaan alas, niin sitä ei kauhean nopeasti saada pystyyn.

– Soutaminen ja huopaaminen on kaikkein hankalinta, kun isoja systeemejä pyöritetään, hän sanoo.

Lehtosen mukaan asiaan liittyy useita ongelmia. Monet sairaanhoitopiirit eivät esimerkiksi kovin helposti testaa kaksi kertaa rokotettuja ihmisiä.

– Se on tällä hetkellä järkevää. Tiedetään kuitenkin, että rokotussuoja hiipuu ja se kestää ehkä 6-8 kuukautta. Maailmalta on esimerkkejä, että tarvitaan se kolmas piikki, että rokotussuoja säilyy.

– Jos kategorisesti päätetään, että rokotettuja ei testata, niin mistä tiedämme rokotesuojan hiipumisen vaikutuksen, ja se on tässä iso riski. Sitten ykskaks meillä on kaksi kertaa rokotettujen epidemia, kun kahden rokotteen suoja on ainakin riskiryhmiin kuuluvilla vähentynyt, Lehtonen kuvaa.