HUS-johtaja LM:lle kotitesteistä: Poliitikot haluavat näyttää, että tehdään jotain

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lasse Lehtosen mukaan kotitestin herkkyys on ehkä noin 60 prosenttia – jos se otetaan oikein.

Koronaepidemian aiemmassa vaiheessa viranomaiset eivät suositelleet kotona tehtäviä pikatestejä. Nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä sosiaali- ja terveysministeriö suosittelivat kotitestien käytön laajentamista.

– Kotitestit on tarkoitettu lähtökohtaisesti oireellisten tutkimiseen. Niiden herkkyys on ehkä noin 60 prosenttia, kun näyte on otettu oikein. Negatiivinen testitulos ei ole siis mikään takuu, etteikö henkilöllä voisi olla koronatartuntaa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo Lännen Medialle.

Hänen mukaansa STM:n ja THL:n näkemyksen muuttumisen taustalla on politiikka.

– Poliitikot haluavat näyttää, että nyt tehdään jotain. Realismia on, että koronavirus ei pysähdy tikkuun. Tarvitaan rajoitustoimia ja rokotuskattavuuden kasvua. Niitä on vaikeampi toteuttaa, hän sanoo LM:lle.

– Haasteena on, että omikronmuunnos tarttuu niin nopeasti ja rajoitustoimet eivät todennäköisesti riitä ilman koulujen sulkemista. Voi siis olla, että omikron kulkee väestön läpi nykyrajoituksista huolimatta.

Lehtosen mukaan kotitesti pitäisi ottaa 5–7 vuorokauden kuluttua oireiden alusta. Jos testi otetaan määritellyn ajan ulkopuolella, testi ei välttämättä toimi oikein. Kotitestien luotettavuuteen voi vaikuttaa myös koronarokotusten tuoma suoja.

– Siitä on näyttöä, että kahdesti rokotetuilla eritetty virusmäärä on jonkin verran alhaisempi ja virusta eritetään lyhyemmän aikaa kuin rokottamattomilla. Kotitestien herkkyyttä ei ole rokotetuilla juuri tutkittu.

Testin tarkkuuteen vaikuttaa myös se, kuinka näyte otetaan. Testin luotettavuuden kannalta valmistajan antamia ohjeita on seurattava tarkasti.

– Terveydenhuollossa testi otetaan syvältä nenästä, jolloin saadaan hyvä näyte. Jos kotona ottaa näytteen nenän etuosasta, sen kyky löytää virus on paljon huonompi.

Lehtosen mukaan ei ole myöskään varmuutta, että pikatestit tunnistavat omikronin, koska antigeenitestit tunnistavat viruksen pintarakenteen. Uusissa varianteissa, kuten omikronissa, viruksen pintarakenne on voinut muuttua.

– Maailmalta on tullut raportteja, että joidenkin kotitestien herkkyys omikronille on heikompi kuin muille muunnoksille, koska testit on kehitetty alun perin muita variantteja vastaan, Lehtonen kertoo LM:lle.