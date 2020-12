HUS-johtaja koronapäätöksestä: Lomatko eivät ole ongelma?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professori ihmettelee perustelua, että etäopetus aiheuttaisi sosiaalisia ongelmia koululaisille.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotti perjantaina, että alueen peruskouluja ei siirretä loppuvuodeksi etäopetukseen. Päätöstä perusteltiin sillä, että kevään kokemuksen perusteella etäopetus aiheuttaa uhan lasten mielenterveysongelmien ja oppimisvaikeuksien lisääntymisestä.

Toisen asteen oppilaitosten etäopetus jatkuu 10. tammikuuta saakka.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja, professori Lasse Lehtonen ihmettelee päätöstä.

− Pääkaupunkiseudun yläasteet eivät siirry etäopetukseen mahd. sosiaalisten ongelmien takia. Jännää, ettei koululaisten joulu- tai kesälomista kuitenkaan katsota aiheutuvan sosiaalisia ongelmia, Lasse Lehtonen tviittaa.

− Tai toistuvista karanteeneista, jatkaa anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Ville Häkkinen.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi torstaina Helsingin Sanomille itse kannattavansa yläluokkien siirtoa etäopetukseen ennen joululomaa.

Mäkijärvi myöntää, että kuntien välillä on tartuntatilanteessa suuria eroja. Myös kuntien sisällä eri koulujen välillä on huomattavia eroja. Erityisen hankala tartuntatilanne on viime viikkoina ollut Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Vantaa tiedotti maanantaina, että Kilterin 550 oppilaan yläkoulu siirtyi etäopetukseen. Koulussa oli todettu 17 koronavirustartuntaa, ja seulonnassa löytyi tartuntoja 17 lisää.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoi perjantain tiedotustilaisuudessa, että kaupungin kouluissa on kuitenkin ollut melko vähäinen määrä tartuntoja. Kilterin koulu oli hänen mukaansa yksittäistapaus.

Koronaan ei ole kouluissa Viljasen mukaan juuri sairastuttu, vaikka altistuksia on ollut paljon.

