HUS-johtaja kesästä IS:lle: Korona päässyt yllättämään monta kertaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirustapausten viikkoja jatkunut vähentyminen on kokenut huolestuttavan notkahduksen.

Vaikka koronatilanne on viime aikoina ollut suhteellisen vakaa, tapausluvut eivät ole vähentyneet toivotulla tavalla kesää kohti, uutisoi Ilta-Sanomat. Tämä lienee seurausta rajoitusten vähentämisestä, kasvavista kontakteista esimerkiksi koulujen lisääntyvässä lähiopetuksessa, harrastustoiminnoissa sekä avautuvilla terasseilla.

Asiantuntijat painottavat edelleen turvatoimien noudattamisen tärkeyttä.

– Vaikka esimerkiksi brittivariantti on aikaisempia virusmuotoja tartuttavampi, tehoavat siihenkin hyvin kaikille jo tutut tartunnantorjuntatoimet ja olisikin hyvä muistaa nyt kesää kohti tultaessa toteuttaa niitä, sanoo THL:n ylilääkäri Otto Helve.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ei usko, että ainakaan Uudellamaalla saadaan aikaan suuria juhannusjuhlia.

– En jaksa uskoa, että rajoituksia jouduttaisiin enää kiristämään. Mutta vannomatta paras, korona on tauti, joka on päässyt moneen kertaan yllättämään. Variantteja on kuitenkin tullut ja sieltä voi tulla jotain uutta.

Suurinta huolta aiheuttavat tällä hetkellä 0–19 ja 20–39 -vuotiaat. Näissä kahdessa ryhmässä tavataan tällä hetkellä eniten tartuntoja, ja niiden tartuntamäärät tuntuvat reagoivan erityisen vahavasti erilaisiin mutaatioihin. Lisäksi, siinä missä ikääntyneiden rokotusohjelmissa on edistytty hyvin Husin alueella, tehohoitoon joutuneiden ikäryhmä on viimeaikoina siirtynyt vanhemmista nuorempiin eli yli puolet on nyt 40-59-vuotiaita.

Husin infektioklinikan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen muistuttaa, etteivät ensimmäisen rokoteannoksen saaneet suomalaiset saa tuudittautua liialliseen turvallisuuden tunteeseen, ja muistuttaa, että ihminen saa riittävän suojan tautia vastaan vasta kahden rokoteannoksen jälkeen. Ensimmäinen rokoteannos siis suojaa vakavalta taudilta mutta ei poista sairastumisen tai taudin muihin tartuttamisen riskiä.

Ruotsalainen uskoo, että kesä tuo lopulta tilanteeseen helpotusta, sillä se luo olosuhteet joissa on vähemmän kontakteja. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, etteivät lapset ja nuoret kohtaa kouluissa tai päiväkodeissa. Myös lomailu ja kesällä lisääntyvä etätyönteko voivat laskea tartuntojen määrää.