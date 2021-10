HUS-johtaja jyrähtää professorille: Hän ei ole oikein kartalla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen jyrähtää Twitterissä sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaalle, joka puolustaa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan rokotuksista kieltäytyviä kansalaisia.

Hallamaan mukaan rokottamattomia ei pidä leimata tai painostaa. Hänen mukaansa erilaisia näkemyksiä pitäisi sen sijaan kunnioittaa.

– Terveys on keskeinen inhimillinen arvo mutta ei ainoa. Yhteiskunnan kannalta näkemysten monimuotoisuus ja erilaisten käsitysten väliset ristiriidat ovat tärkeä voimavara, jota kannattaa vaalia myös vaikeina aikoina, Hallamaa kirjoittaa.

HUS-johtaja on eri mieltä Hallamaan kanssa. Lehtonen muistuttaa, että rokotusvastaiset näkemykset kumpuavat usein verkossa leviävästä harhaanjohtavasta tiedosta.

– Vanha tuttuni professori Jaana Hallamaa ei nyt ole oikein kartalla siitä, mistä rokotusvastaista disinformatiota lietsotaan, Lehtonen twiittaa #Venäjä-tunnisteella.

Hän myös muistuttaa, että EU-johtajat päättivät marraskuussa huippukokouksessa lisätoimista, joilla pyritään torjumaan ja oikaisemaan erityisesti sosiaalisessa mediassa leviävää disinformaatiota rokotuksista.

European Council conclusions Oct. 21, 2021 (1). ..In order to further increase vaccination rates throughout the Union, efforts to overcome vaccine hesitancy should be stepped up, including by tackling disinformation, notably on social media platforms. https://t.co/EFoje6x50h

— Lasse Lehtonen (@lasleh) October 23, 2021