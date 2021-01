HUS-johtaja huolestui rokotteen ”väliinputoajista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehohoitopotilaiden keski-ikä on Suomessa 57 vuotta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen osoittaa yhteisöpalvelu Twitterissä huolensa koronarokotteen ”väliinputoajista”.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että 55–70-vuotiaiden ikäryhmän rokotukset tulevat Suomessa venymään. Tämä johtuu sekä THL:n rokotejärjestyksestä että siitä, että AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston rokotteesta on tarpeeksi tutkimusdataa vain alle 55-vuotiaiden kohdalla. Yli 70-vuotiaat ovat sen sijaan THL:n laatimassa rokotejärjestyksessä toisena, mikä tarkoittaa sitä, että heidät rokotetaan Suomessa heti koronapotilaita hoitavan henkilöstön sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstön ja asukkaiden jälkeen.

Lasse Lehtonen huomauttaa tilanteen olevan perusterveille 55-70-vuotiaille ongelmallinen. Suomessa on sairastunut tähän mennessä 37 549 henkilöä koronavirukseen, joista THL:n tietojen mukaan 55-70-vuotiaita on 7 661. Tehohoitoon joutuneista potilaista he muodostavat suurimman osan.

Tehohoidon tilannekuvasta vastaavan Kuopion yliopistollisen sairaalan KYSin tuoreimman raportin mukaan COVID-19-tehohoitopotilaiden keski-ikä on ollut 57 vuotta.

– Nykyjärjestyksessä perusterveet 55-70 vuotiaat voivat jäädä rokotusten väliinputoajaksi, vaikka tehohoidon koronapotilaista Suomessa suurin osa on ollut tätä ikäluokkaa, Lasse Lehtonen toteaa Twitterissä.

KYSin mukaan tehohoitoon joutuneiden kuolleisuus nousee voimakkaasti iän myötä. Alle 60-vuotiaista potilaista teho-osastolla on menehtynyt 6 prosenttia, 60-69-vuotiaista 13 prosenttia ja yli 70-vuotiaista 28 prosenttia. Tehohoidossa menehtyneiden potilaiden keski-ikä on ollut 65 vuotta.

Nykyjärjestyksessä perusterveet 55-70 vuotiaat voivat jäädä rokotusten väliinputoajaksi, vaikka tehohoidon koronapotilaista Suomessa suurin osa on ollut tätä ikäluokkaa https://t.co/hBQd4MZN7g #covid19 #rokotus #ikä @iltasanomat — Lasse Lehtonen (@lasleh) January 6, 2021