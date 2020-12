HUS-johtaja EU:n rokotusten aloituksesta: Näin tosiaan tapahtuu

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen kertoi Twitterissä keskiviikkona, että EU:n jäsenvaltiot aloittavat koronavirusrokotukset samana päivänä.

− Tämä on valtava tehtävä. Joten aloitetaan nopeasti rokottaminen kaikki yhdessä samana päivänä, Von der Leyen kirjoittaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtoselta kysytään, aiotaanko Suomessakin siis antaa yksi laatikollinen rokotetta symbolisesti ehkä jo ensi viikolla.

− Näin tosiaan tapahtuu, Lasse Lehtonen vastaa.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, minä päivänä rokotukset aiotaan yhteisesti EU-maissa aloittaa.

Koronavirusrokotukset on tarkoitus aloittaa HUSin alueella viimeistään viikolla 2. Näin kertoi HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen tiistaina Helsingin Sanomissa.

Euroopan lääkevirasto EMA tiedotti tiistaina, että se käsittelisi Pfizerin ja BioNTechin koronarokotevalmisteen myyntilupaa jo 21. joulukuuta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan käsittely oli määrä pitää 29. joulukuuta.

Eeva Ruotsalaisen mukaan EMAn aikataulun mahdollinen aikaistuminen ei vaikuta HUSin aikataulusuunnitelmiin, sillä rokottamiseen valmistautumisen järjestelyt vievät aikaa.

Twitterissä ihmetellään rokoteaikataulun hitautta. Lasse Lehtonen perustelee seuraavasti:

− Pfizerin rokote pitää käyttää 5 vrk kuluessa paketin avaamisesta. Pyhäpäivät viikon keskellä aiheuttavat helposti rokotehukkaa. Siksi viikko 2, Lasse Lehtonen kirjoittaa Twitterissä.

Twitterissä ihmetellään myös, miten joulunpyhät voivat hidastaa kansanterveydellisesti niin tärkeän toiminnan kuin koronavirusrokotusten antamisen aloittamista. Terveydenhuoltohenkilöstä on sosiaalisessa mediassa ilmoittautunut vapaaehtoisiksi rokottajiksi vaikka jouluaattona.

− Pfizerin rokotteen säilyvyys on aito haaste. Kannattaa kyllä varmistaa, että ne pienet määrät jotka v. 2021 viikoksi 1 Suomeen tulevat menevät henkilöstöön eikä roskiin. Henkilöstön rokotuksia taas tehdään pääosin silloin kun porukka on töissä eikä vapaalla, Lasse Lehtonen perustelee.

To end the pandemic, we need up to 70% of the population vaccinated.

This is a huge task. So let's start rapidly with the vaccination together, as 27, on the same day.

As we have been united through the pandemic, we will get out of it together & united. pic.twitter.com/bpFpkjUuGR

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 16, 2020