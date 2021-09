HUS aloittaa kolmannen rokotekierroksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Modernan koronarokotetta on vanhenemassa.

Uudenmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ja kunnat päättivät käynnistää koronavirusrokotteen kolmansien annosten antamisen niille immuunipuutteisille henkilöille, jotka pystytään tavoittamaan käytettävissä olevan ajan puitteissa.

Lisäksi rokotteita annetaan koronaviruspotilaita hoitavalle sote-henkilöstölle, jotka saivat rokotteen ensimmäiset annokset kolmen viikon väliajalla vuoden alussa.

– Kolmannen rokotuskierroksen käynnistäminen ennen asetuksen voimaan tuloa on poikkeuksellista, mutta katsoimme, että rokotteiden vanheneminen on riittävä peruste tähän ratkaisuun. Olemme olleet yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön ja saaneet suullisen luvan, kertoo alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja Jari Petäjä tiedotteessa.

Rokotteita on tarjottu kunnille, yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja puolustusvoimille. Osa rokotteista onkin saatu jaettua kuntiin, mutta edelleen HUS Apteekin varastossa on noin 15000 Modernan koronavirusrokotetta, jonka viimeinen käyttöpäivä on 22.9.2021.

HUSissa toivotaan pikaista päätöstä kolmannen rokotuskierroksen käynnistämisestä, jotta rokotuksia voidaan tämän rokote-erän käytön jälkeen jatkaa. Petäjän mukaan rokotteiden saatavuus on Uudellamaalla erinomainen eli nyt tehty päätös ei hidasta alueen asukkaiden ensimmäisiä tai toisia rokoteannoksia.

Kunnat tiedottavat immuunipuuteisten henkilöiden rokotuksista sekä sisäisesti oman sote-henkilökuntansa rokotuksista. HUS rokottaa oman henkilökuntansa.