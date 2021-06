Hurjia huhuja superloikkarista – paljastiko vakooja koronan salaisuudet?

Puolentoista koronavuoden jälkeen tiedot viruksen alkuperästä ja leviämisestä ovat yhä ilmassa. Etenkin USA:ssa keskustelu asiasta käy kuumana, ja maan hallinto on muuttanut asennoitumistaan polttavaan kysymykseen: Mistä koronavirus lähti?.

Spytalkin mukaan Kiinan kansantasavallassa apulaisministerinä asti toiminut Dong Jingwei olisi tyttärineen loikannut Yhdysvaltoihin helmikuussa. Dongin kertomien tietojen sanotaan olevan takana suunnanmuutoksessa. Vahvistamattomat tiedot saattavat kuitenkin olla vain huhuja ja tiedustelumaailman hämäyksiä.

Dong Jingwei olisi merkittävin kommunistisesta Kiinasta milloinkaan loikannut henkilö. Hänen sanotaan tuoneen USA:lle merkittäviä tietoja Wuhanin virologian instituutista.

Dong on tai oli Guoanbun eli Kiinan turvaministeriön pitkäaikainen virkailija ja ilmeisesti huhtikuusta 2018 asti vastuussa vastavakoilusta. Kiinan väitetään turhaan vaatineen amerikkalaisilta hänen palauttamistaan.

Dong nähtiin viimeksi julkisesti syyskuussa 2020. Kiinalainen netin hakukone Baidu on poistanut kaikki hänen valokuvansa.

Aiemmin on kerrottu nimettömästä korkeasta kiinalaisloikkarista, jonka mukaan koronapandemia syntyi laboratoriovuodosta, joka oli vahinko mutta jonka olisi annettu levitä. Lepakot olisivat olleet peitetarina.

Dong Jingwein on sanottu antaneen USA:lle varhaisia Covid-viruksen tutkimustietoja, varhaisia mallinnuksia sen aiheuttamista vahingoista USA:lle ja maailmalle sekä tietoja viruksen ja muun biologisen sodankäynnin rahoituksesta Kiinassa. Hänen väitetään myös paljastaneen muun muassa Kiinalle tietoja antavia amerikkalaisia ja kiinalaisia vakoojia.

Yllättäen viimeisin episodi Dongia koskevassa uutisoinnissa tuli hongkongilaiselta South China Morning Postilta. Sen jutussa Dong Jingwei esiintyy entisessä roolissaan Kiinassa varoittaen maan agentteja. Uutinen saattoi myös olla tarkoitettu hiljaa kumoamaan amerikkalaisuutisointia tai häiritsemään sitä.

