Hurjat videot venäläistehtaan räjähdyksestä leviävät somessa

Venäjällä Dzeržinskin kaupungissa sijaitsevan räjähdetehtaan onnettomuudessa on loukkaantunut 38 ihmistä. Paikallisten viranomaisten mukaan ainakin kaksi ihmistä on yhä kateissa, kertoo BBC.

Onnettomuus tapahtui lauantaina puoliltapäivin Moskovan aikaa. Voimakkaiden räjähdysten sarjan kerrotaan rikkoneen kaupungin talojen ikkunoita kolmen kilometrin säteellä tehtaasta. Yhdessä jutun alta löytyvällä videolla näkyy, kuinka räjähdyksen voima saa kuvaajan lähes kaatumaan.

Dzeržinskinin kaupunki sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Moskovasta. Tehtaassa valmistettiin TNT-räjähdettä.

Emergency declared in Russian city of #Dzerzhinsk: 2 missing, 20 + injured as massive blasts hit TNT planthttps://t.co/07cHJgNahepic.twitter.com/q1NAjry9v0

— RT (@RT_com) June 1, 2019