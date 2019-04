Venäjän ydinohjustehdas palaa hurjalla videolla

Mannertenvälisiä RS-28 Sarmat-ydinohjuksia valmistava tehdas on syttynyt tuleen Venäjällä, uutisoi Daily Mail.

Krasnojarskissa sijaitsevan KrashMash-tehtaan palo sai alkunsa keskusyksikön katolta. Samassa yksikössä sijaitsevat myös toisen mannertenvälisen R-29RMU Sineva -ohjuksen, Zenit-rakettiperheen sekä Proton-kantoraketin tuotantoyksiköt.

Mustan savun kerrotaan peittäneen noin 5000 neliömetrin suuruisen alueen Krasnojarskin Jenisein joen vieressä sijaitsevalla teollisuusalueella. Silminnäkijät ovat raportoineet lisäksi tehtaasta tulevista räjähdysäänistä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin varoitti aiemmin tässä kuussa, että kohutut Satan II -lempinimen saaneet ohjukset ovat lähellä käyttöönottoa. Ohjuksen on aiemmin kerrottu kykenevän ”pyyhkimään maan päältä Ranskan tai Texasin kokoisen alueen”.

Katso videot palavasta tehtaasta alta.

#Russia : Krasmash military plant is on fire in Krasnoyarsk. Krasmash is RS-28 Sarmat ICBM manufacturer https://t.co/eQ7lNFShHy pic.twitter.com/AHgAHzlznI

Fire at Krasmash plant is at 5000m2, 16 firefighting engines, 64 firemen on the site https://t.co/dfNM6LYEsM #Russia pic.twitter.com/2AX2C725qh

— Liveuamap (@Liveuamap) April 26, 2019