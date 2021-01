Hurjassa osakepelissä uusi käänne – USA:ssa löytymässä sopu?

Yhdysvaltojen hurja osakepeli sai loppuviikosta uuden käänteen, kun joukko osakevälittäjiä päätti rajoittaa Gamestopin osakkeiden ostoa. Poliitikot sekä demokraateista että republikaaneista kritisoivat molemmat osakevälittäjien päätösttä.

BBC:n mukaan välittäjien nähtiin suojelevan perinteisiä Wall Street sijoittajia, jotka olivat joutuneet ahtaalle Redditin harrastelijasijoittajien kanssa. Erityisesti kritiikkiä sai sijoittamiseen tarkoitettu Robinhood-sovellus, jota on syytetty osakamarkkinoiden ”pelillistämisestä”.

Kongressiedustaja Alexandaria Ocasio-Cortez tuomitsi twiitissaan Robinhood-sovelluksen päätöksen blokata pienisijoittajien osakkeiden ostot. Ocasio-Cortez ihmetteli twiitissaan, että miksi hedgerahastot saavat kuitenkin vapaasti käydä kauppaa pörssissä haluamallaan tavalla.

Republikaanisenaattori Ted Cruz jakoi Ocasio-Cortezin twiitin ja kommentoi myöhemmin itse, että samojen sääntöjen pitäisi koskea sekä rikkaita että köyhiä.

Demokraattisenaattori Elizabeth Warren puolestaan kutsui twiitissaan osakemarkkinoita vauraiden kasinoksi ja vaati Yhdysvaltain arvopaperi‑ ja pörssikomissiota puuttumaan peliin.

