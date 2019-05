Hurja video vie ensi kertaa Raptor-superhävittäjän ohjaamoon

Maailman kenties edistyneimmän ilmaherruushävittäjän näytöslennosta on julkaistu ensimmäinen ohjaamovideo koskaan.

Yhdysvaltojen ilmavoimien F-22 Raptor-näytöslentoryhmän julkaisema video löytyy alta. Se näyttää koneen hurjia ominaisuuksia ohjaamovinkkelistä.

Häiveteknologiaa hyödyntävä F-22 on Yhdysvaltojen ilmavoimien kehittynein hävittäjäkone. Viidennen sukupolven konetta pidetään yleisesti eräänä maailman parhaista ilmaherruushävittäjistä. Kone otettiin ilmavoimien käyttöön vuonna 2005. Sitä ei ole sallittu vientiin.

For the very first time, we’re excited to bring you ‘Inside the Cockpit’ of the @usairforce F-22 Raptor. #RaptorNation pic.twitter.com/ERhefJoQJq

— F-22 Demonstration Team (@F22DemoTeam) May 16, 2019