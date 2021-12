Hurja video säkkipimeältä tieltä: Automaattiohjaus pelastaa hengen

Teslan automaattiohjauksen kerrotaan estäneen hengenvaarallisen törmäyksen Yhdysvalloissa.

Louisianan osavaltiossa kuvatun videon perusteella tilanne sattui yöllä 10. joulukuuta. Ajoneuvo ajoi lähes tyhjällä maantiellä, mutta väisti äkillisesti tielle ilmaantunutta estettä. Kuljettajan mukaan kyseessä oli kaatunut katumaasturi.

– Tiellä oli sattunut onnettomuus vain joitakin minuutteja aiemmin. Lähestyessä ei näkynyt minkäänlaisia valoja. Kaikki videolla näkyvät valot ovat peräisin edessä olevasta kaupungista ja linkkitorneista, Dan B kertoo Louisianan Tesla-kuljettajien Facebook-ryhmässä.

Hän kertoo ajaneensa nopeusrajoituksen mukaisesti. Mitään ennakkovaroitusta ei ollut, ja nouseva maasto rajoitti näkyvyyttä. Varoitusaikaa törmäyksen välttämiseen oli yksi tai kaksi sekuntia.

– Hetkellinen liukuminen johtui tielle valuneista moottorinesteistä, mutta auto selvisi siitä erinomaisesti. Mikrosekunneissa tehdyt renkaiden voimansiirrot pystyi aistimaan. Ihmeellistä, Dan B sanoo.

Tesla Autopilot just saved a life in Louisiana.

This video was sent to me by Dan B. in the Louisiana Tesla FB group to share on Twitter. @elonmusk $tsla

Thanks @Tesla for making life saving technology. pic.twitter.com/muqdvGvZgb

— Johnna Crider (@JohnnaCrider1) December 11, 2021