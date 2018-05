Hurja väite: Israelin ja Venäjän hävittäjät joutuivat vastakkain

Libanonilaisten ja venäläisten medialähteiden mukaan Venäjän ja Israelin lentokoneet kohtasivat varhain maanantaiaamuna Libanonin yllä.

Väitteiden mukaan kaksi Israelin F-16-hävittäjää pakotettiin kääntymään takaisin. Venäjän puolustusministeriö kiisti mediatiedot jyrkästi.

– Erään israelilaisen julkaisun levittämät tiedot ovat amatöörimäistä hölynpölyä, ministeriö totesi tiedotteessa.

– Syyriaan sijoitettuja Su-34-monitoimikoneita ei käytetä muiden hävittäjien torjuntaan, eivätkä ne lennä Libanonin ilmatilassa.

Pohjois-Libanonissa sijaitsevan Tripolin alueella kuvatulla videolla näkyy maan yllä lentävä venäläinen hävittäjäkone. Israelin koneista ei ole suoria havaintoja.

Al-Masdar-julkaisun mukaan venäläiskoneet lensivät Libanonin ilmatilassa ensimmäistä kertaa moneen kuukauteen. Israelin hävittäjät lentävät säännöllisesti maan yllä tiedustelutehtävissä. Israel on myös pommittanut kevään aikana useita kohteita Syyriassa.

Venäjän ja Israelin välille on perustettu viestiyhteyksiä, joilla pyritään ehkäisemään mahdolliset konfliktitilanteet Syyrian ilmatilassa.

Tapauksesta kertoi muun muassa Times of Israel.

Report citing Lebanese + Russian media outlets says 2 Israeli Air Force F-16 planes were challenged by Russian Sukhoi Su-34 jets over Tripoli, Lebanon, early on Monday and forced away. "There's been no official confirmation from Russia or Israel". https://t.co/LUrIL1V4LP

— Marian Houk (@Marianhouk) May 28, 2018