Hurja satelliittivideo Tongan tulivuoren purkautumisesta

Tsunamivaroitus on annettu Tongalle, osaan Uutta-Seelantia ja Samoalle.

Tongan saarivaltioon Tyynellämerellä on iskenyt tsunami vedenalaisen Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai -tulivuoren purkautumisen jälkeen. Varoitus tsunamin mahdollisuudesta on annettu myös osalle Uuden-Seelannin pohjoissaarta sekä Samoalle, kertoo Radio New Zealand verkkosivullaan.

Tsunamin kerrotaan osuneen Tongan pääsaareen Tongatapuun ja sen pääkaupunkiin Nuku’alofaan. Tulivuorenpurkauksen jälkeen alueella alkoi satamaan tuhkaa ja silminnäkijät ovat kertoneet nähneensä salamointia tuhkapilvissä. Tuhkapilvi on aiheuttanut puhelinyhteyksien katkeamisen laajasti.

Tongan geologinen palvelu on kertonut tarkempia tietoja purkauksesta Facebook-tiedoitteissaan. Purkauksen kerrotaan olevan jatkuva. Viisi kilometriä leveän, tuhkasta, höyrystä ja kaasuista koostuvan pilven kerrotaan nousevan 18-20 kilometrin korkeuteen. Korkeammalla pilvi laajenee nopeasti ollen laajimillaan jopa 240 kilometriä halkaisijaltaan.

Aina maahan satavaa tuhkaa ei välttämättä pysty havaitsemaan visuaalisesti, vaan se tuntuu esimerkiksi silmien pistelynä ja kirvelynä. Mikäli tuhkalaskeumaa havaitsee esimerkiksi pinnoilla, kehoitetaan ihmisiä pysymään sisätiloissa sekä suojaamaan taivasalla olevat viljelykset ja vedenottopaikat. Myös hengityssuojainta kehotetaan käyttämään.

US StormWatch jakoi Twitterissä satelliittikuvista koostetun videon, jossa purkauksen räjähdysmäisyys käy hyvin ilmi. Ihmiset ovat jakaneet myös lukuisia videoita, joilta kuuluu purkauksesta aiheutunut kova ääni. Tsunamin rantautumisesta on myös jaettu videoita sosiaalisessa mediassa. Niistä käy hyvin ilmi, miten vaikeaa tsunamin havaitseminen ennakkoon on rannalta käsin.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Around 5pm today in Ravitaki village, Fiji. Capturing the sound of volcano eruption from Tonga vc:- Ana Naisoro pic.twitter.com/yfKR0VKIB9 — 🇫🇯The Ratu Seru🇫🇯 (@MrCombs679) January 15, 2022