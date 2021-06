Hurja kuva osoittaa: Tältä pitkä korona näyttää keuhkoissa

Epidemologi ja terveystaloustieteilijä Eric Feigl-Dingin Twitteriin lisäämä kuva osoittaa, millaiset vauriot pitkittynyt koronavirustauti aiheuttaa keuhkojen verisuonille.

Huomionarvoista löydöksessä on se, että tietokonetomografia-kuvassa pitkästä koronavirustaudista kärsivän potilaan keuhkot näyttävät normaalilta, mutta edistyneemmillä kuvaustekniikoilla niistä saadaan löydettyä vaurioita. Esimerkiksi potilaan keuhkojen verisuonet ovat surkastuneet merkittävästi verrattuna terveisiin keuhkoihin.

– Emme halua tätä itsellemme tai lapsillemme, Feigl-Ding sanoo ja viittaa kuvaan.

Pitkäksi koronaksi kutsutaan moninaisia oireita, jotka voivat jatkua koronaan sairastuneilla potilailla jopa kuukausitolkulla taudin akuutin vaiheen jälkeen. Tavallisia pitkäaikaisoireita ovat esimerkiksi uupumus, hengitysvaikeudet, kuume, kurkkukipu, yskä, lihaskivut, pahoinvointi, päänsärky, haju- ja makuaistin vajaus sekä muut neurologiset oireet.

Taudin diagnostiset kriteerit eivät ole vielä vakiintuneet. Nykytiedon perusteella potilaat todennäköisesti hyötyvät kokonaisvaltaisesta tuesta, levosta, oireenmukaisista hoidoista ja aktiivisuuden vähittäisestä lisäämisestä.

