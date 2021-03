Autoilijoita varoitetaan huonosta ajokelistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kylmä sää saattaa piinata Suomea pidempäänkin.

Kylmä pohjoistuuli puhaltaa sunnuntaina navakkana ja lumikuuroja on odotettavissa runsaastikin eri puolelle maata.

Sääpalvelu Forecan mukaan lunta tulee erityisesti maan etelä- ja keskiosassa, mikä tekee ajokelin paikoin huonoksi. Tuulisinta on maan länsiosissa, jossa rannikolla on odotettavissa kovaa pohjoiseen kääntyvää tuulta. Läntisillä merialueilla esiintyy päivän mittaan jopa myrskypuuskia.

Maan keskivaiheilla oleva matalapaine liikkuu kaakkoon, ja sen jälkipuolella puhaltaa kylmä, puuskissa navakka pohjoistuuli. Pohjoisessa on poutaisempaa.

Päivällä on pakkasta maan etelä- ja keskiosassa kahden ja kuuden asteen välillä, maan pohjoisosassa kuuden ja kymmenen asteen välillä.

Ennusteiden valossa on mahdollista, että kylmä sää piinaa Suomea pidempäänkin. Forecan meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan ensi viikon lopulle on odotettavissa eteläänkin jopa 25 asteen pakkasia. Myös sankat lumipyryt ovat mahdollisia.

– Näyttää siltä, että ensi viikon mittaan hyvin kylmää ilmamassaa pääsee virtaamaan Suomeen Venäjältä. Jos tämän hetken ennuste toteutuu, ensi viikon loppupuolella pakkasta voi öisin olla etelässäkin 25 astetta, pohjoisessa jopa 30–35 astetta. Päivälläkin etelässä olisi 15 pakkasastetta. Ennuste on kuitenkin vielä kaukana, mutta tässä on potentiaalia todella hyytävälle jaksolle, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas toteaa Forecan blogissa.

– Tilanne muistuttaa tammikuun paukkupakkasia ja Toini-pyryä, ennuste on vähän vastaavanlainen. Jos ennusteissa nyt näkyvä pyry pääsee Suomeen ensi viikon loppupuolella, se voi tuoda jopa toistakymmentä senttimetriä lunta. Tässä on siis mahdollisuuksia sakealle pyrylle, mutta se on vielä niin kaukana, että useat vaihtoehdot ovat mahdollisia, Mäntykannas ennustaa.