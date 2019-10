Huonoa suhdannetta turha odottaa, myrsky on jo alkanut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suhdannenousu hiipui syksyllä. Yritysten odotukset ovat synkentyneet selvästi kesästä.

Suomalaisyritykset arvioivat suhdannetilanteen hiipuneen syksyn aikana kaikilla päätoimialoilla. Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreen suhdannekyselyn mukaan tilanne on heikentynyt erityisesti teollisuudessa.

EK:n johtavan ekonomistin Sami Pakarisen mukaan heikko talouskehitys tulee konkretisoitumaan entisestään loppuvuonna.

– Enää ei kannata odottaa, milloin huono suhdanne tulee Suomeen. Suhdannenousu hiipui syksyllä ja yritysten odotukset ovat synkentyneet selvästi kesästä. Kysyntä hiipuu, tilauskirjat ohenevat ja rekrytointiongelmat alkavat pikkuhiljaa helpottaa, hän toteaa EK:n tiedotteessa.

Jo pitkään laskussa olleet suhdanneodotukset heikkenivät kyselyn mukaan lokakuussa kaikilla päätoimialoilla. Tuotanto- ja myyntiodotukset loppuvuodelle sen sijaan olivat vielä kohtuullisen hyvällä tasolla muilla päätoimialoilla paitsi teollisuudessa.

– Pehmeillä indikaattoreilla on ollut historiassa hyvä ennustettavuus, ja siksi Suomen talouskehitys näyttää jarruttavan nopeasti loppuvuoden aikana. Suhdanteiden heikkeneminen näkyy aikaa myöten myös työllisyydessä. Teollisuudessa suhdannetilanne on jo kääntynyt laskuksi ja henkilöstön määrän ennakoidaan vähentyvän lähikuukausina, Pakarinen kertoo.

Yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneista teollisuusyrityksistä koki riittämättömän kysynnän ongelmaksi. Myös palvelualoilla kysynnän hiipuminen on EK:n mukaan jatkunut.

Ammattityövoiman saatavuus on helpottanut hieman, mutta edelleen rekrytointiongelmat koetaan yleisinä. Työvoimapula on pahinta rakentamisessa, mutta siellä tilanne on helpottamassa suhdanteen jäähtyessä.

Pakarisen mielestä Suomen talous on nyt uuden edessä. Sekä vienti että investoinnit hiipuvat yhtä aikaa, ja kasvuennusteita tullaan päivittämään vielä alaspäin.

– Tämä ei lupaa hyvää myöskään julkiselle taloudelle. Alijäämä kasvaa ja velkasuhde nousee nopeasti. Harmi, että julkisen talouden kestävyyden vaatimat ikävät päätökset näyttävät olevan niin pitkään liian aikaisia ennen kuin ne ovat jo sitten myöhäisiä, Pakarinen toteaa.

EK haluaa viedä paikallista sopimista eteenpäin

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies perää sopua taloustilanteen heiketessä. Hän muistuttaa, että Suomen ja suomalaisyritysten kilpailijat ovat maamme rajojen ulkopuolella, siksi Suomessa on löydettävä ratkaisut muuttuvaan tilanteeseen.

– Talouden heikkenevä kuva korostaa sitä, että yhä vahvemmin tarvitaan työllisyyttä tukevia toimia, johon tilanteeseen liittokohtainen palkkakierros sopii parhaiten. Vain siten voidaan viedä eteenpäin paikallista sopimista ja parantaa eri toimialojen ja yritysten kykyä sopeutua haastavaan tilanteeseen, hän painottaa.

EK:n suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa arvioita suhdannekehityksestä vuoden kolmannella neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 169 yritystä, joilla on Suomessa yli 250 000 työntekijää.

Lokakuun barometrissa teollisuuden saldoluku oli -29, rakentamisen -28 ja palveluiden -16. Saldoluku on positiivista kehitystä kuvanneiden osuus vähennettynä negatiivista kehitystä kuvanneiden osuudella. Jos esimerkiksi 30 prosenttia vastaajista on vastannut tuotantonsa kasvaneen, 50 prosenttia pysyneen ennallaan ja 20 prosenttia vähentyneen, saldoluku on 30 – 20 eli +10.