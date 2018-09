Huono näkö yhteydessä dementiariskiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brittitutkijat ovat saaneet lisää viitteitä heikentyneen näkökyvyn ja dementiariskin väliltä.

Vastaavia havaintoja on tehty aiemminkin, mutta on yhä selvittämättä, mikä yhteyden taustalla tarkalleen on.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat yli 50-vuotiaiden osallistujien yksitoistavuotiseen seurantaan, ja sen mukaan näkökykynsä seurannan alussa heikoksi tai kohtalaisen heikoksi arvioineet sairastuivat dementiaan 2–4 kertaa todennäköisemmin kuin hyvänäköiset. Yhteyttä ei enää näkynyt yli 70-vuotiailla.

Tutkijat eivät vielä tiedä, miksi näön heikkeneminen ennakoi dementiaa, mutta mahdollisesti se kuvastaa elimistön ja terveydentilan laajempaa heikkenemistä. Myös kuulon heikkeneminen ja huonokuuloisuus on yhdistetty muistisairauksien riskiin.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society-lehdessä ja siitä kertoi Uutispalvelu Duodecim.