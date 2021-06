Huomisesta lähtien anniskelu on sallittu Uudellamaalla kello 00 asti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna 01 saakka.

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Kevennykset toteutetaan sote-ministeriryhmän eilisen esityksen mukaisesti.

Asetus tulee voimaan ensi yönä 24. kesäkuuta kello 00.

Perustasolta poistetaan asiakasmäärien sekä anniskelu- ja aukioloaikojen rajoitukset.

Kiihtymisvaiheen alueella ravintoloiden aukioloaikaa ja anniskeluaikaa laajennetaan kahdella tunnilla.

Päijät-Häme ja Kanta-Häme palaavat perustason rajoituksiin, eli kiihtymisvaiheeseen jää vain Uusimaa.

Uudellamaalla anniskelu on sallittu kello 07-00 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05-01.

Lisäksi ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä.

Ulkoterasseilla asiakkaalla ei tarvitse enää olla omaa istumapaikkaa, mutta etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.

Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat voimassa sekä perustason että kiihtymisvaiheen alueilla.