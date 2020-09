Huomio uusista tartunnoista – ”Muutos on nyt olennainen”

Positiivisten koronanäytteiden osuus on ollut viime päivinä yli 0,5 prosenttia, HUSin ex-johtaja huomauttaa.

SDP:n lääkärikansanedustaja, entinen HUS-johtaja Aki Linden huomauttaa Twitterissä tuoreissa koronavirusluvuissa tapahtuneesta muutoksesta.

− Muutaman viikon ajan oli uusien koronatartuntojen osuus vain 0,2 % (1/500) testeissä, viimeisen kuuden päivän aikana se on ollut yli 0,5 % (290/51900), Aki Linden kirjoittaa.

− Ja siis löydösten määrä keskimäärin lähes 50 per päivä (290/6), hän lisää.

Linden pitää olennaisena muutosta positiivisten koronatestitulosten osuutta kaikista testituloksista.

− Muutos on NYT olennainen, hän kirjoittaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on Suomessa THL:n mukaan nyt 8,3 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana, kun vastaava luku edellisen 14 vuorokauden aikana oli 6,5.

Tuoreimman THL:n tiedon mukaan Suomessa on tehty koronavirustestejä yhteensä 812 249 kappaletta.

Muutaman viikon ajan oli uusien #korona tartuntojen osuus vain 0,2% (1/500) testeissä, viimeisen kuuden päivän aikana se on ollut yli 0,5% (290/51900), ja siis löydösten määrä keskimäärin lähes 50 per päivä (290/6). Muutos on NYT olennainen.

— Aki Linden (@LindenAki) September 14, 2020