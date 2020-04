Huomio Suomen ja Saksan luvuista – ”seuraavat 10 päivää osoittavat”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Aki Lindénin mukaan lähipäivät näyttävät, seuraako Suomi Saksaa.

SDP:n kansanedustaja ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) entinen toimitusjohtaja Aki Lindén vertailee Twitterissä Suomen ja Saksan koronaviruksen kuolleisuuslukuja.

– Suomessa on nyt kuollut koronaepidemiaan yksi ihminen per 100 000 asukasta. Saksa oli tässä tilanteessa 2.4.2020. Nyt heidän lukunsa on 3/100 000. Seuraavat 10 päivää osoittavat, olemmeko osanneet hoitaa paremmin koronakriisin tai auttaako harvempi asutus meitä? Olen optimisti, Lindén tviittaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti sunnuntaina, että varmistettuja koronatapauksia on Suomessa nyt 2 974. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 56 ihmistä.

Saksassa varmistettuja koronatartuntoja oli lauantaina todettu yhteensä 125 452. Tautiin on menehtynyt Saksassa 2 871 ihmistä. 57 400 koronan saanutta on puolestaan parantunut. Koronatapauksia alettiin havaita Saksassa helmikuussa. Tartuntojen määrä lähti kovaan nousuun maaliskuun puolivälissä.

