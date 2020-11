Huomio kaupungin tartuntojen kasvusta: Ollaanko siellä hereillä?

HUSin ex-johtaja huomauttaa, että Helsingin tartuntojen määrän kasvu ei ole suhteellisesti jyrkintä.

Entinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin johtaja, SDP:n lääkärikansanedustaja Aki Lindén käy Twitterissä läpi alueellisia koronavirustilanteita.

Pääkaupunkiseutu ilmoitti torstaina olevansa epidemian leviämisvaiheessa ja ilmoittavansa perjantaina uusista rajoitustoimista. Torstaina ilmoitetusta 351 uudesta tartunnasta HUS-alueella todettiin 255, niistä Helsingissä 155.

Aki Lindén huomauttaa Helsingin olevan nyt esillä koronatilanteensa takia, mutta Turussa tartuntojen kasvu on suhteellisesti kuitenkin ollut suurempaa.

− Helsinki on nyt esillä koronatilanteen takia, mutta siellä tartuntojen kasvu 30.10−18.11. oli + 24 %, Turussa samalla aikajaksolla +44 %. Myös jaksolla 2.10.−30.10 oli Turussa kasvu voimakkaampaa (+75 % vs Helsingin +44 %). Onko Turussa pandemian torjunta ”hereillä”? Aki Lindén kysyy Twitterissä.

Hänen mukaansa Suomen koronatilanne on nyt erittäin kaksijakoinen.

− 16/21 sairaanhoitopiirissä tilanne on hyvä, kolmessa vähän huonompi ja kahdessa oikein huono eli Helsinki+Uusimaa ja Länsi-Pohja (Kemi-Tornio). Näissä kahdessa tarvitaan nyt kovat toimenpiteet kuten oli Vaasassa ja Kuhmossa, Lindén kirjoittaa.

Kaupungeista pahin ilmaantuvuus on tällä hetkellä Vantaalla, jossa se on yli 160 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Lähellä perässä tulevat Helsinki ja Espoo, joiden ilmaantuvuus on 150:n paikkeilla. Turussa ilmaantuvuus on pysytellyt juuri ja juuri sadan alapuolella.

Sairaanhoitopiireistä pahin ilmaantuvuus on Länsi-Pohjassa, 115,3. Lähellä perässä tulee HUS-alue 113,4:n ilmaantuvuudellaan.

Helsinki on nyt esillä #korona tilanteen takia, mutta siellä tartuntojen kasvu 30.10-18.11. oli + 24%, Turussa samalla aikajaksolla +44%. Myös jaksolla 2.10.-30.10 oli Turussa kasvu voimakkaampaa (+75% vs Helsingin +44%). Onko Turussa pandemian torjunta ”hereillä”? — Aki Linden (@LindenAki) November 19, 2020

Suomen #korona tilanne erittäin kaksijakoinen: 16/21 sairaanhoitopiirissä tilanne on hyvä, kolmessa vähän huonompi ja kahdessa oikein huono eli Helsinki+Uusimaa ja Länsi-Pohja (Kemi-Tornio). Näissä kahdessa tarvitaan nyt kovat toimenpiteet kuten oli Vaasassa ja Kuhmossa. — Aki Linden (@LindenAki) November 19, 2020

20 suurinta kaupunkia liikennevaloina Kuopio ja Joensuu oranssilta punaiselle Oulu ja Kouvola punaiselta violetille Perusvaihe vihreä alle 10

Kiihtyvä oranssi 10-25

Leviävä punainen 25-50

? violetti yli 50 pic.twitter.com/Ycj9UUBhCC — Marianne K-V-E (@Marianne_KVE) November 19, 2020