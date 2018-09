“Huomatkaa ajoitus” – Donald Trump vastaa kohukirjan väitteisiin

Yhdysvaltain presidentti epäilee toimittaja-kirjailijaa demokraattien agentiksi.

Donald Trump vastaa Washington Postin pitkäaikaisen toimittajan Bob Woodwardin paljastuskirjan väitteisiin tviittivyöryllä. Yhdysvaltain presidentti Trump on julkaissut Twitterissä puolustusministeri James Mattisin, Valkoisen talon kansliapäällikkö John Kellyn ja tiedottaja Sarah Sandersin lausunnot, joissa kiistetään kirjan väitteitä. Trump on myös jakanut uutisia aiheesta.

– Kenraali (puolustusministeri) James Mattis ja kenraali (kansliapäällikkö) John Kelly ovat jo kumonneet Woodwardin kirjan ja saattaneet sen epäilyksen alaiseksi, Donald Trump tviittaa.

– Heidän sitaattinsa olivat keksittyjä valheita, kansaa huijataan. Kuten muutkin tarinat ja sitaatit. Onko Woodward demokraattien agentti? Huomaatteko ajoituksen, hän jatkaa.

Kovia väitteitä

Watergate-paljastuksista yhdessä toimittaja Carl Bernsteinin kanssa tunnetuksi tullut Bob Woodward maalaa lukuisiin nimettömiin sisäpiirin lähteisiin perustuvassa Fear: Trump in the White House (Pelko: Trump Valkoisessa talossa) -kirjassaan synkän kuvan Trumpin Valkoisen talon arjesta.

Washington Postin mukaan kirjassa kerrotaan Trumpin hallinnon päättäjien turhautuneen tämän tästä presidentin tietämättömyyteen ja haluttomuuteen kuunnella asiantuntijoitaan. Korkeiden neuvonantajien väitetään jopa toisinaan napanneen salaa vahingollisiksi arvioituja kirjeitä presidentin pöydältä, ettei hän allekirjoittaisi niitä ja jättäneen toteuttamatta äkkivääriä käskyjä, joita presidentin väitetään jaelleen tunnekuohussa.

James Mattisin kerrotaan esimerkiksi arvostelleen presidentin älyä ja pohtineen, että “puolustusministerit eivät aina saa valita presidenttiä, jolle työskentelevät”. John Kellyn taas todetaan menettäneen usein hermonsa.

“Hän on idiootti. On hyödyntä yrittää vakuttaa häntä mistään. Hän on mennyt raiteiltaan. Tämä on mennyt aivan hulluksi. En edes tiedä, mitä me kaikki teemme täällä. Tämä on kamalin työ, joka minulla on koskaan ollut, Woodward kirjoittaa Kellyn kerran vuodattaneen.

Donald Trumpin väitetään myös solvanneen hallintonsa keskeisiä hahmoja. Woodwardin mukaan Trump esimerkiksi haukkui oikeusministeri Jeff Sessionsia “jälkeenjäneeksi” ja “tyhmäksi etelävaltiolaiseksi, joka ei voisi pyörittää edes pientä lakitoimistoa Alabaman maaseudulla”.

Trump kiisti väitteen Twitterissä.

– En ole koskaan käyttänyt kumpaakaan nimitystä kenestäkään, mukaan lukien Jeffistä. On hieno asia olla etelävaltiolainen. Hän (Woodward) keksi tämän hajottaakseen, presidentti totesi Suomen aikaa keskiviikkona aamulla.

Kansliapäällikkö John Kelly on kiistänyt kirjan väitteet kokonaisuudessaan. Hän toteaa lausunnossaan, että kirja on “jälleen yksi säälittävä yritys tahrata presidentti Trumpin lähipiiriä ja viedä huomio pois hallinnon useista onnistumisista”.

Puolustusministeri James Mattis on kiistänyt jyrkästi sanoneensa koskaan mitään kirjassa väitetistä asioista. Hän kutsuu väitteitä “mielikuvitukseksi”.

– Vaikka nautinkin yleensä fiktion lukemisesta, on tämä ainutlaatuista Washingtonin kirjallisuutta, eivätkä hänen nimettömät lähteensä tuo uskottavuutta, Mattis sanoo lausunnossaan.

