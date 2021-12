HVK:sta uusi kysely: Miksi pääministeri ei odottanut selvityksiä?

Kansanedustajat ihmettelevät epäluottamuksen osoitusta ja johtajien irtisanomista.

Seitsemän kokoomuksen kansanedustajaa on jättänyt eduskunnassa ministerille kirjallisen kysymyksen huoltovarmuuskeskuksen (HVK) johtajien kohtelusta koronakeväällä 2020.

– Miksi pääministeri ei odottanut huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta käynnissä olevien lisäselvitysten tuloksia ennen kuin hän esitti julkisesti epäluottamuksensa keskuksen toimitusjohtajalle, minkä seurauksena tämä joutui eroamaan ja lisäksi kaksi muuta keskuksen johtajaa irtisanottiin?, edustajat kysyvät.

Kirjallinen kysymys on jatkoa aiemmalle kysymykselle, jonka edustajat jättivät marraskuussa. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) vastasi siihen, mutta edustajien mukaan ”vastauksessa ei otettu kuitenkaan kantaa millään tavalla esitettyyn kysymykseen”.

Tuolloin kirjallisessa kysymyksessä pyrittiin selvittämään, miksi pääministeri Sanna Marin (sd.) antoi epäluottamuksen huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajalle Tomi Lounemalle ”ennen kuin keskuksen epäonnistuneista hankinnoista käynnistetyt selvitykset valmistuivat, minkä johdosta HVK:n toimitusjohtaja irtisanoutui tehtävästään”.

Kansanedustajien mukaan huoltovarmuuskeskuksen tehtävistä säädetään huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa, jossa säädetään keskuksen tehtävistä. Tehtäviin ei kuulu ministeriöiden hankintaorganisaationa toimiminen, ja huoltovarmuuskeskuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

– Julkisuudessa entinen toimitusjohtaja on todennut, että hänen annettiin ymmärtää, että edellytyksiä jatkaa tehtävässä ei ole. Tämä on herättänyt perustellun epäilyksen painostamisesta irtisanoutumaan. Mahdollinen painostaminen voidaan tulkita työntekijän epäasialliseksi kohteluksi. Mikäli näin on tapahtunut, on tämä huolestuttava toimintatapa valtiolta työnantajana, edustajat toteavat.

– On tärkeää, että valtion työnantajapolitiikka on mahdollisimman läpinäkyvää ja virka- ja työsopimussuhteessa olevilla valtion työntekijöillä on työrauha suorittaa heille kuuluvat tehtävät asianmukaisesti. Työnantajan on varmistettava, että virka- ja työsopimussuhteiset henkilöt voivat toimia puolueettomasti tehtävissään ilman, että he kokevat tehtävissään epäasiallista painostamista tehtävän hoidon osalta.

Kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet kansanedustajat Paula Risikko, Ben Zyskowicz, Pauli Kiuru, Pia Kauma, Kari Tolvanen, Sari Sarkomaa ja Saara-Sofia Sirén.