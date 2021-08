Huoltovarmuuskeskuksen maskikaupat syyteharkintaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Esitutkinnassa epäillään kahta henkilöä törkeästä petoksesta.

Keskusrikospoliisin esitutkinta Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) suojavälinehankinnoista on valmistunut ja siirtyy syyteharkintaan.

Poliisi on selvittänyt esitutkinnassa, onko HVK:ta erehdytetty hankkimaan hengityssuojaimia, jotka eivät täyttäneet niille asetettuja vaatimuksia.

Valmistunut esitutkinta liittyy kauppoihin, joissa HVK tilasi hengityssuojaimia tavarantoimittajalta koronavirukselta suojautumista varten. HVK testautti hengityssuojaimet maahan saapumisen yhteydessä ja ilmeni, että hankitut suojaimet eivät täyttäneet hengityssuojaimille asetettujen standardien vaatimuksia.

Esitutkinnassa epäillään kahta henkilöä törkeästä petoksesta. Poliisi ei ole kertonut epäiltyjen nimiä. Huoltovarmuuskeskus tilasi maskeja 10 miljoonalla eurolla liikemies Onni Sarmasteelta sekä kauneusalan yrittäjältä Tiina Jylhältä keväällä 2020.

– Esitutkinnassa on selvitetty, onko suojavälinehankinnoissa esitetty HVK:lle virheellisiä tietoja tai jätetty antamatta sellaista oleellista tietoa, jolla on voinut olla merkitystä hankintapäätöstä tehtäessä ja siten aiheutettu vahinkoa Huoltovarmuuskeskukselle, Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Mikko Laaksonen sanoo tiedotteessa.

Esitutkinnan aikana on takavarikoitu varoja yhteensä reilun kolmen miljoonan euron arvosta sekä kaksi arvoautoa. Aiemmin on uutisoitu, että poliisi on takavarikoinut Sarmasteen omaisuutta.

Syytteiden nostamisen määräaikaa on Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä jatkettu elokuulle 2021.

Suojavälinekauppoihin liittyen on tutkittu myös epäiltyä törkeää rahanpesua sekä erillisen tutkintapyynnön perusteella törkeää kavallusta ja luottamusaseman väärinkäyttöä. Näiden osalta syyttäjä on poliisin esityksestä tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta.