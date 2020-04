Huoltovarmuuskeskuksen johtaja eroaa

Työministeri Tuula Haatainen on hyväksynyt eron, joka astuu voimaan välittömästi.

Huoltavarmuuskeskuksen (HVK) toimitusjohtaja Tomi Lounema on jättänyt tänään työministeri Tuula Haataisen (sd.) kanssa käymänsä keskustelun jälkeen eronpyyntönsä, jonka ministeri Haatainen on hyväksynyt. Ero astuu voimaan välittömästi.

– Tähän mennessä saatujen selvitysten perusteella voidaan vetää se johtopäätös, että tapahtuneet virheet olisi kohtuuvaatimuksin pitänyt pystyä välttämään. Taustojen tarkistaminen olisi ollut tehtävissä ja se olisi tullut tehdä tässä kriisitilanteessa. Huolimattomasti toteutetuilla kaupoilla on ollut heikentävä vaikutus Huoltovarmuuskeskuksen uskottavuuteen. Tätä en voi sallia, perusteli Haatainen valtioneuvoston linnassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa pitkäperjantaina.

Uudeksi Huoltovarmuuskeskuksen vt. toimitusjohtajaksi on nimitetty työ- ja elinkeinoministeriön EU- ja kansainvälisen suhteiden johtaja Janne Känkänen, joka aloittaa tehtävässään pääsiäislauantaina 11. huhtikuuta.

Känkänen on asettanut tavoitteekseen HVK:n operatiivisen toimintakyvyn palauttamisen sekä hankintaosaamisen ja -kyvykkyyden nostamisen.

Hän sanoi uskovansa, että HVK:n henkilöstö on vilpittömin mielein tehnyt työtänsä, jotta maahan saataisiin pandemian edellyttämää suojamateriaalia.

– On ennenaikaista ottaa kantaa kaikkiin yksityiskohtiin, mutta on selvää, että aihetta parannuksiin on ja niihin ryhdytään heti.

Lisäksi luottamuksen palauttamiseksi Känkänen esitti koko organisaation sisäistä tarkastusta.

– Varmistamme tarvittaessa ulkopuolista asiantuntija-apua käyttäen lyhyellä aikavälillä HVK:n kyvyn toteuttaa kansainvälistä suojainhankintaa, tämä on ykkösprioriteetti. Koko organisaatiota on tarkasteltava huolellisesti, tulen ehdottamaan sitä HVK:n hallitukselle, hän sanoi.

– Tulevien materiaalien tilauskantaan on tutustuminenm on aloitettu. Olennaista on tietää, mitä tulevia hankintoja on pöydällä ja sen pohjalta tehdään johtopäätökset ja varmistaa, ettei muita epäselviä tapauksia ole.