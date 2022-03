Huoltoasemien halutaan kertovan polttoaineen alkuperän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan kuluttajan on usein mahdotonta tietää, mistä maasta bensiini tulee.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma esittää, että polttoaineen jakelijat velvoitettaisiin ilmoittamaan polttoaineen jalostukseen käytetyn raakaöljyn alkuperämaa kuluttajille polttoainemittareilla.

– Polttoaineet ovat yksi harvoista kulutushyödykkeistä, joiden alkuperän selvittäminen on kuluttajalle nykyisellään hankalaa. Polttoaineasemalla on usein mahdoton sanoa minkä maalaista polttoainetta pumpulta saa ja mistä maasta jalostukseen käytetty öljy on peräisin, Kauma toteaa tiedotteessa.

– Elintarvikkeiden ja monien muiden tuotteiden kohdalla valmistusmaata koskeva tieto on usein helposti saatavilla ostopäätöksen tueksi ja monesti myös laki vaatii sen ilmoittamista. On kummallista, että polttoaineiden osalta näin ei ole, hän jatkaa.

Kokoomusedustaja uskoo, että tieto öljyn alkuperämaasta vaikuttaisi monien ostopäätöksiin polttoainepumpulla erityisesti nyt Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen.

– Merkittävä osa Suomessa myytävästä polttoaineesta on jalostettu venäläisestä raakaöljystä, eikä kuluttaja pysty tällä hetkellä varmuudella sanomaan minkä maan taloutta hän tankatessaan tukee, Kauma sanoo.

Pia Kauma näkee, että velvollisuus ilmoittaa polttoaineen alkuperä on positiivinen asia koko toimialalle, koska sen avulla on mahdollista parantaa toimitusketjujen läpinäkyvyyttä.

– Moni haluaa vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen myös tankatessa autonsa. Tieto alkuperämaasta lisäisi kuluttajan käytössä olevaa informaatiota ja ohjaisi polttoaineenjakelijoita avoimuuteen myös muun toimitusketjun osalta. Uudistus helpottaisi lompakolla äänestämistä, Kauma toteaa.

Kansanedustajan mukaan ilmoittamisvelvollisuuden kustannukset eivät myöskään olisi toimialalle kohtuuttomia.

– Prosessiteknisistä syistä polttoaineen jalostukseen käytettävän raakaöljyn alkuperämaa on usein toimittajan tiedossa jo tälläkin hetkellä tai ainakin kohtuullisella vaivalla selvitettävissä. Kun tieto on jo olemassa eivät muutoksen vaatimat kustannuksetkaan olisi suuria.

Kansanedustaja on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.