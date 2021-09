Huoltoasemia suljetaan jo, Britanniassa synkkä varoitus talvesta

Britanniassa on varoitettu sähkön voimakkaasta hinnannoususta ja mahdollisista polttoaineen saatavuusongelmista tulevana talvena.

BP-yhtiö on jo ilmoittanut rajoittavansa bensiinin saatavuutta ja sulkevansa osan huoltoasemista. Elintarvikealan mukaan tilanne voi näkyä tyhjinä hyllyinä kaupoissa.

Petrol Retailers -järjestö kehottaa kuljettajia pitämään ajoneuvoissaan polttoainetta ainakin neljäsosan, jotta paikallisten bensa-asemien sulkeminen ei aiheuta hankalia tilanteita.

– Autoja on nyt enemmän teillä, koska kaikki ovat palanneet töihin, eivätkä monet halua käyttää busseja tai junia. Tämä on johtanut suureen polttoaineen kulutuspiikkiin, huoltoasemia omistava Gerald Ronson sanoo Telegraph-lehdelle.

Pääministeri Boris Johnsonin hallituksen kerrotaan huolestuneen mahdollisen energiakriisin aiheuttamasta ”tyytymättömyyden talvesta”. Jopa lelujen varoitetaan loppuvan kaupoista ennen joululomia.

BP on ilmoittanut hallitukselle, että bensiinin ja dieselin kuljetukset jalostamoilta asemille ovat vaikeutuneet logististen ongelmien vuoksi. Yhtiön edustaja kuvaili tilannetta kiireelliseksi ja ”hyvin, hyvin vakavaksi”. Tesco ja ExxonMobil ovat ilmoittaneet vastaavista vaikeuksista.

Britanniassa tilannetta on kärjistänyt kuljetusalan työvoimapula, joka on osittain seurausta koronapandemiasta ja maan EU-erosta. Myös hiilidioksidin tuotannossa on ollut poikkeuksellisia haasteita.

Elinkeinoministeri Kwasi Kwartengin mukaan ihmisten on syytä toivoa lauhaa syksyä, sillä sää on suurin yksittäinen hintoihin vaikuttava tekijä.

“There is no way any storage in the world is going to mitigate the effect of the quadrupling of the gas price in four months.”

Business Secretary Kwasi Kwarteng explains why he believes UK gas storage is not an issue.

