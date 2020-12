”Huoli yrittäjien elämäntyön tuhoutumisesta on kova”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elina Lepomäen mukaan nopealle kasvulle on tehtävä tilaa korona-aallon väistyessä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on laatinut puolueen vaihtoehtobudjetin pohjalta 30 keinoa yritysten tilanteen helpottamiseksi. Kokoomuksen mukaan epidemian nopea kiihtyminen kasvattaa huolia yritysten pärjäämisestä.

Viime keväänä yritysten avuksi laadittiin useita keinoja, kuten koronatukia ja erilaisia maksujärjestelyjä. Nyt erityisjärjestelyt ovat päättymäisillään.

– Olen huolissani hallituksen verkkaisesta tahdista yritysten ahdingon tunnistamisessa. Liiketoiminta ei ole vielä päässyt käynnistämään, mutta maksut erääntyvät. Alkuvuoden kriisitoimenpiteiden kuten maksujoustojen jatkamiselle on vahvat perustelut. Meidän on tehtävä tilaa nopealle kasvulle heti kun korona-aalto väistyy, kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki toteaa tiedotteessa.

Kansanedustaja Ruut Sjöblomin (kok.) mukaan epidemia ei ole tavanomainen liiketoiminnan riski.

– Meidän on tuettava yrittäjiä ja yrityksiä, jotta mahdollisimman moni tarpeeton konkurssi ja työpaikkojen tuhoutuminen voidaan välttää, Ruut Sjöblom sanoo.

– Näyttää selvältä, että kokonaan emme konkursseilta välty. Näissä tapauksissa uuden liiketoiminnan käynnistäminen pitää tehdä mahdolliseksi. Jokaiselle on taattava mahdollisuus uuteen alkuun ilman kohtuutonta taakkaa menneisyydestä. Uutta luovia yrittäjiä ei Suomessa liikaa ole – yrittäjyyden liekki täytyy pitää hengissä, Sjöblom jatkaa.

Kokoomuksen 30 kohdan ohjelma sisältää konkreettisia keinoja akuutista kriisistä selviämiseen, yrittäjien ja yritysten uuden alun mahdollistamiseen sekä vahvat eväät uuden kasvun käynnistämiseen.

Osa toimenpiteistä on vain väliaikaisia. Osaa keinoista esitetään pysyviksi ratkaisuiksi parantamaan Suomen liiketoimintaympäristöä.

Elina Lepomäen mukaan kasvun käynnistäminen vaatisi hallitukselta välittömästi tekoja.

– Suomen liiketoimintaympäristöstä on tehtävä kannustava. Yritteliäille ihmisille on raivattava mahdollisuuksia vähentämällä byrokratiaa. Investoimisesta ja työllistämisestä on tehtävä rohkeilla veroratkaisuilla kannattavampaa. Työllisyysreformien lykkäämiseen meillä ei ole enää varaa, Lepomäki sanoo.

– Hyvinvointimme tulevaisuus ratkaistaan siinä, kuinka onnistumme turvaamaan kasvun edellytykset. Hyvinvointia kasvattavat yritykset, joilla on halua ja kykyä investoida ja työllistää. Huoli on kova tuhansien yrittäjien elämäntyön ja kymmenien tuhansien työpaikkojen tuhoutumisesta. Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden, Ruut Sjöblom sanoo.