Huoli tartunnoista – koulujen maskipakko laajenee Britanniassa

Tietyillä alueilla Britanniassa on kiristetty kouluja koskevia kasvomaskivaatimuksia heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi.

Englannin itäosissa sijaitsevia kouluja on kehotettu edellyttämään maskia käynnissä olevan lomakauden jälkeen. Kohdistetut toimet kattavat noin 1,5 miljoonaa asukasta muun muassa Suffolkin alueella. Terveysviranomaiset ovat myös tuomassa koulurakennuksiin pikatestipaikkoja oppilaille.

HSA-terveysviraston tiedotteen mukaan toimenpiteet ovat voimassa ainakin viiden viikon ajan. Alueelle lähetetään myös lisää henkilökuntaa rokotusten vauhdittamiseksi.

Taustalla on sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden määrän kaksinkertaistuminen syyskuun puolivälin jälkeen. Koronavirus on levinnyt vauhdilla erityisesti koululaisten keskuudessa.

Haasteena on, että vasta joka viides 12–15-vuotias on ottanut rokotteen Englannin alueella. Terveysministeri Sajid Javidin mukaan yli 800 kouluun on suunniteltu terveydenhuollon henkilökunnan käyntejä rokotustahdin nopeuttamiseksi.

