Huoli pääsykokeista: Vaarantuiko hakijoiden oikeusturva?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korkeakoulut eivät järjestäneet perinteisiä valintakokeita koronakriisin takia.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Paula Risikko (kok.) on huolissaan korkeakouluihin hakeneiden oikeusturvasta.

Tänä keväänä korkeakoulut eivät järjestäneet perinteisiä valintakokeita koronatilanteen takia. Pääsykokeet järjestettiin pääsääntöisesti etäkokeina. Myös pääsykokeen perusteella valittavien osuutta vähennettiin yliopistoissa.

– Valintakokeella valittavien kiintiön pienentäminen – jopa huomattavasti – aikaisemmin ilmoitetusta ja vastaavasti todistusvalintakiintiön kasvattaminen on yksilön oikeusaseman kannalta merkittävä ratkaisu, kun on kyse hakijasta, joka on saamaansa tietoon luottaen panostanut valintakokeeseen, Risikko kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisessa.

– Ratkaisu saattaa viedä opiskelemaan pääsyn mahdollisuuden monelta sellaiselta hakijalta, joka on luottanut siihen, että voi valintakokeessa osoittaa osaamisensa, soveltuvuutensa ja motivaationsa, kun todistuksen arvosanat eivät välttämättä riitä.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty kanteluita yliopistojen opiskelijavalintaperusteiden muuttamisesta. Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä selvityksen kanteluihin liittyen viime perjantaihin mennessä.

– On tärkeää saada asiaan mahdollisimman pian ratkaisu. Kenenkään oikeusturvan ei tule heikentyä poikkeusolojenkaan aikana ilman painavaa syytä, Risikko toteaa.