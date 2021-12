Huoli muunnoksesta: Valtaosa sairastuneista rokotettuja

Omikron-muunnos leviää nopeasti Tanskassa.

Koronaviruksen omikron-muunnos vaikuttaa leviävän tehokkaasti myös täyden rokotesarjan saaneiden keskuudessa, uutisoi SVT. Niin Norjassa kuin Saksassa on selvitetty rokotettujen omikron-tartuntoja, mutta erityisen kriittinen tilanne on Tanskassa. Maan terveysviranomaisten perjantaina julkaiseman raportin mukaan 1280 tanskalaisesta omikron-tartunnasta jopa 956 on todettu kahdesti rokotetuilla. 114 tartuntaa on vahvistettu kolmannen rokotteen jo saaneilla.

Neljä viidestä tanskalaisesta omikrontapauksesta on siis todettu vähintään kaksi rokoteannosta saaneilla.

Rokotetutkija Matti Sällberg toppuuttelee kuitenkin Tanskan uusien lukujen herättämää huolta. Rokotettujen oireet ovat tutkijan mukaan olleet lieviä.

– He sairastuvat harvoin vakavammin. Olisi kiinnostava tietää, koska sairastuneet ovat saaneet kolmannen rokotteen. Täyden vastustuskyvyn saamiseen menee joitakin viikkoja, Sällberg kertoo Dagens Nyheterille.

Tuoreen brittitutkimuksen mukaan kolmas rokote vaikuttaisi suojaavan omikronilta 70-75-prosenttisesti, SVT kertoo.