Huoli lentoyhteyksistä: Suomi putoamassa muun Euroopan kelkasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajien mukaan Finnairin ei pidä vetäytyä pois kotimaan liikenteestä.

Kokoomuksen kansanedustajat paheksuvat Finnairin suunnitelmia lakkauttaa lentoliikenne myös Tampereen ja Turun lentoasemilta.

– Suomi on pitkien etäisyyksien maa kaukana pohjoisessa. Lentoliikenne on aivan keskeinen osa liikennejärjestelmäämme, ja sen toimivuus on kriittinen tekijä kilpailukykymme kannalta. Ei ole mahdollista, että kotimaan lentoliikenteen annettaisiin taantua pois, liikenne- ja viestintävaliokunnan valiokuntavastaava, kansanedustaja Heikki Autto toteaa tiedotteessa.

Tampereen ja Turun seutujen lisäksi Jyväskylä, Joensuu, Kajaani, Kokkola-Pietarsaari ja Kemi-Tornio ovat kaikki tärkeitä vientiteollisuuden ja koulutuksen keskuksia. Ne tarvitsevat toimivat yhteydet sekä pääkaupunkiseudulle että maailmalle.

Jari Kinnunen painottaa, että kansallisena lentoyhtiönä Finnairin tulee olla suomalaisille yhteys maailman markkinoille.

– Näiden yhteyksien täytyy olla kunnossa joka puolelta maata, Kinnunen sanoo.

Hänen ohellaan kokoomuksen kansanedustajat Pauli Kiuru, Arto Satonen ja Sofia Vikman muistuttavat, että nyt kotimaan yhteyksien osalta vaarassa olevalla Tampereen lentoasemalla on merkittävä vaikutus alueen liike-elämälle, elinvoimalle ja vetovoimalle.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen katsotaan epäonnistuneen karkeasti omistajaohjaus- ja liikennepolitiikassaan, kun pääosa Suomesta on jäämässä ilman toimivia lentoyhteyksiä koronapandemian jälkeen.

– Ei voi olla niin, että Suomen annetaan myös liikenteen palautumisen osalta pudota muun Euroopan kelkasta. Hallituksen täytyy viimeistään nyt havahtua toimimaan, jottei Suomi jää joka sektorilla jälkeen, Heikki Autto toteaa.