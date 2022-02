Huoli kustannusten kasvusta: Hallitus unohti eläkeläiset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajien mukaan hallituksen toimet ovat oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä.

Kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen ja Jukka Kopra ovat tyytymättömiä hallituksen julkistamiin täsmätoimiin energian hintojen nousun johdosta. Edustajien mukaan toimet ovat oikean suuntaisia, mutta eivät riittäviä.

– Paha puute on se, että esimerkiksi eläkeläiset, vähävaraiset ja työttömät on tosiasiassa jätetty huomiotta. Esimerkiksi matkakuluvähennyksen kasvattaminen on toki tarpeen, mutta se ei huomioi esimerkiksi eläkeläisiä, minkä lisäksi sen ehdot ovat niin tiukat, että harva työssäkäyväkään täyttää kriteerit, sanoo Kopra tiedotteessa.

Heinonen ja Kopra kehittäisivät tukipakettia muun muassa veroja keventämällä ja sähkön siirtohintoja leikkaamalla.

– Esimerkiksi sähkövero tulisi puolittaa talvikaudella ja sähkön siirtohintoja leikata, mikä helpottaisi erityisesti sähköllä lämmittävien tilannetta olennaisesti. Polttoaineen sekoitevelvoitetta tulee lieventää, mikä hillitsisi hinnan nousua, sanoo Kopra.

– Ennen kaikkea, tuloverotusta tulee keventää siten, että rahaa jää enemmän käteen. On oikeudenmukaista, että eläkeläisten verotus saatetaan tasavertaiseksi työssäkäyvien kanssa. Eläkeläisten huomioiminen on tärkeää erityisesti, kun hallituksen lupaama vappusatanenkin on jäänyt toteuttamatta, Heinonen linjaa.